Потребители смогут жаловаться на обман через МФЦ

Граждане смогут подавать жалобы в защиту нарушенных прав потребителей через МФЦ в электронной или бумажной форме, а также через единый или региональный портал госуслуг. Это прописано в законе, который Госдума уже приняла в трёх чтениях, а 13 марта документ планирует рассмотреть Совет Федерации

В документе сказано, что в МФЦ также планируется проводить консультации по вопросам защиты прав потребителей, а Роспотребнадзор совместно с Банком России Минэкономразвития готовится к запуску пилотного проекта по организации такого консультирования потребителей.

Законом также предполагается наделить органы исполнительной власти регионов и местного самоуправления правом разрабатывать соответственно региональные и муниципальные программы по защите прав потребителей. А Роспотребнадзор будет утверждать методические рекомендации по разработке и реализации таких программ.

«Это серьёзный качественный шаг вперёд, потому что, придя в МФЦ, человек сможет не только подать жалобу, но и получить ответы на все интересующие его вопросы, руководствоваться этим в дальнейшем, вступая в правоотношения на потребительском рынке», — высказала ранее свою точку зрения одна из авторов инициативы, вице — спикер Госдумы Ирина Яровая.

По её словам, указанные меры станут комплексной региональной программой по совершенствованию качества оказания услуг в каждом регионе России.