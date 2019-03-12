Дни родителей предложили ввести в школах

Родителям предлагают дать возможность раз в год проводить уроки в начальной школе. С таким предложением к министру просвещения России Ольге Васильевой обратился депутат Госдумы Борис Чернышов.

«У нас есть дни и уроки детского самоуправления, так почему бы не организовать для учащихся начальной школы дни родительского образования, когда родители работают наравне с учителями и проводят уроки по той специальности, которой владеют сами. Это позволит выработать у детей интерес к той или иной профессии», — цитирует текст документа АГН «Москва».

По мнению парламентария, такие уроки повысят у детей уровень гордости и уважения к своим родителям и к их деятельности, а, следовательно, поднимут и самооценку ребёнка.

Ранее, как писал News.ru, депутат предложил проводить в школах уроки отцовства. Для этого необходимо рассмотреть вопрос о приглашении в учебные заведения врачей, которые рассказывали бы ученикам о проблемах со здоровьем.