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Дни родителей предложили ввести в школах 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Родителям предлагают дать возможность раз в год проводить уроки в начальной школе. С таким предложением к министру просвещения России Ольге Васильевой обратился депутат Госдумы Борис Чернышов.
«У нас есть дни и уроки детского самоуправления, так почему бы не организовать для учащихся начальной школы дни родительского образования, когда родители работают наравне с учителями и проводят уроки по той специальности, которой владеют сами. Это позволит выработать у детей интерес к той или иной профессии», — цитирует текст документа АГН «Москва».
По мнению парламентария, такие уроки повысят у детей уровень гордости и уважения к своим родителям и к их деятельности, а, следовательно, поднимут и самооценку ребёнка.
Ранее, как писал News.ru, депутат предложил проводить в школах уроки отцовства. Для этого необходимо рассмотреть вопрос о приглашении в учебные заведения врачей, которые рассказывали бы ученикам о проблемах со здоровьем.
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Общество , Образование , Ольга Васильева , Госдума , АГН "Москва"
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