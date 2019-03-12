Пятнадцать городов России с наиболее загрязненным воздухом подвергнутся тщательным проверкам Росприроднадзора. Об этом сообщил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в рамках "Недели российского бизнеса", организованной Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).
"У нас есть так называемый "черный список" городов, неблагополучных с точки зрения воздуха. В этих городах Росприроднадзор будет особо тщательно вести мониторинг состояния окружающей среды. Если у кого-то из присутствующих есть производства в этих городах, советую быть внимательнее", — сказал Иванов.
Он уточнил, что в перечень входят Челябинск, Магнитогорск, Асбест, Омск, Дзержинск, Норильск, Красноярск, Оренбург, Новокузнецк, Череповец, Нижний Тагил, Братск, Чита, Липецк и Новочеркасск.
По мнению Сергея Иванова, штрафы для конкретных предприятий за негативное воздействие на окружающую среду нужно поднимать в 2-3 раза, а впоследствии увеличивать их еще, вплоть до банкротства, если ситуация не улучшается.
"Если они других методов не понимают, не хотят ничего делать, это справедливо", — уточнил Иванов.