Сергей Иванов назвал города с самым загрязненным воздухом

"У нас есть так называемый "черный список" городов, неблагополучных с точки зрения воздуха. В этих городах Росприроднадзор будет особо тщательно вести мониторинг состояния окружающей среды. Если у кого-то из присутствующих есть производства в этих городах, советую быть внимательнее", — сказал Иванов.

Он уточнил, что в перечень входят Челябинск, Магнитогорск, Асбест, Омск, Дзержинск, Норильск, Красноярск, Оренбург, Новокузнецк, Череповец, Нижний Тагил, Братск, Чита, Липецк и Новочеркасск.

По мнению Сергея Иванова, штрафы для конкретных предприятий за негативное воздействие на окружающую среду нужно поднимать в 2-3 раза, а впоследствии увеличивать их еще, вплоть до банкротства, если ситуация не улучшается.