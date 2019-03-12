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Пока вы спали: «Нафтогаз» обрушился на Германию и РФ 

Рамблер 1 час назад

Накоплениями россиян плохо распорядились

Пенсионные накопления негосударственных пенсионных фондов перестали доминировать на рынке доверительного управления, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на результаты исследования «Эксперт РА». Согласно им, впервые за многие годы в 2018-м активы НПФ выросли не двузначно — лишь на 7%. Гораздо сильнее выросли сегменты фондов саморегулируемых организаций (28,4%), резервов страховых компаний (30,4%) и открытых и интервальных паевых фондов (45%). По словам управляющего директора «Эксперт РА» Алексея Янина, потеря пенсионными накоплениями лидерства вызвана как стагнацией пенсионного рынка из-за заморозки накоплений, так и не слишком хорошими инвестиционными результатами.

Банковский сектор России стал чище

Сомнительных операций в банковском секторе России стало меньше в 2018 году, свидетельствует статистика Центрального банка. Объем сомнительных операций по выводу денег за рубеж в 2018-м составил 73 миллиарда рублей, в 2017-м — 96 миллиардов. Объем сомнительных операций по обналичиванию денег в прошлом году составил 176 миллиардов, в позапрошлом — 326 миллиардов.

Бедняки стали больше тратить

Самые бедные из россиян стали больше тратить на еду, непродовольственные товары и образование, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на новую оценку Аналитическим центром при правительстве структуры потребления разных доходных групп в России. Согласно им, 20% наименее обеспеченных россиян в третьем квартале 2018 года тратили на еду на 5% больше, чем в третьем квартале 2013-го (48%), а на непродовольственные товары — на 2% (29%). Выросли траты самых бедных из россиян и на образование, однако цифр издание не привело.
Рубль «растает» весной
Рубль может значительно ослабеть по отношению к доллару после 21 марта, заявил «Российской газете» стратег «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров. По его словам, российская валюта традиционно ослабевает весной в день экспирации фьючерсных контрактов — исполнения обязательств по контрактам на бирже. Если же экспирация совпадет по времени с введением против России санкций, рубль может подешеветь до 68,5-69 за доллар, то есть сразу на 2,5-3 рубля.

Глава «Нафтогаза» обрушился на Германию

Россия, Германия и часть украинской политической элиты препятствуют сохранению транзита российского газа через Украину в Европу. Об этом в своем фейсбуке заявил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев. По его словам, «Нафтогаз» прилагает максимум усилий ради сохранения транзита после 2019 года, однако уверенности в том, что усилия увенчаются успехом, у него нет.
«Учитывая действия России, Германии и части украинского политикума», — объяснил Коболев.
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Общество , Видео , Дмитрий Александров , Нафтогаз , Левада-центр , Центральный банк России , "Российская газета" , Германия
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