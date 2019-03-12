Пока вы спали: «Нафтогаз» обрушился на Германию и РФ

Накоплениями россиян плохо распорядились

Пенсионные накопления негосударственных пенсионных фондов перестали доминировать на рынке доверительного управления, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на результаты исследования «Эксперт РА». Согласно им, впервые за многие годы в 2018-м активы НПФ выросли не двузначно — лишь на 7%. Гораздо сильнее выросли сегменты фондов саморегулируемых организаций (28,4%), резервов страховых компаний (30,4%) и открытых и интервальных паевых фондов (45%). По словам управляющего директора «Эксперт РА» Алексея Янина, потеря пенсионными накоплениями лидерства вызвана как стагнацией пенсионного рынка из-за заморозки накоплений, так и не слишком хорошими инвестиционными результатами.

Банковский сектор России стал чище

Сомнительных операций в банковском секторе России стало меньше в 2018 году, свидетельствует статистика Центрального банка . Объем сомнительных операций по выводу денег за рубеж в 2018-м составил 73 миллиарда рублей, в 2017-м — 96 миллиардов. Объем сомнительных операций по обналичиванию денег в прошлом году составил 176 миллиардов, в позапрошлом — 326 миллиардов.

Бедняки стали больше тратить

Самые бедные из россиян стали больше тратить на еду, непродовольственные товары и образование, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на новую оценку Аналитическим центром при правительстве структуры потребления разных доходных групп в России. Согласно им, 20% наименее обеспеченных россиян в третьем квартале 2018 года тратили на еду на 5% больше, чем в третьем квартале 2013-го (48%), а на непродовольственные товары — на 2% (29%). Выросли траты самых бедных из россиян и на образование, однако цифр издание не привело.

Рубль «растает» весной

Рубль может значительно ослабеть по отношению к доллару после 21 марта, заявил Российской газете » стратег «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров . По его словам, российская валюта традиционно ослабевает весной в день экспирации фьючерсных контрактов — исполнения обязательств по контрактам на бирже. Если же экспирация совпадет по времени с введением против России санкций, рубль может подешеветь до 68,5-69 за доллар, то есть сразу на 2,5-3 рубля.

Глава «Нафтогаза» обрушился на Германию

Россия, Германия и часть украинской политической элиты препятствуют сохранению транзита российского газа через Украину в Европу. Об этом в своем фейсбуке заявил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев. По его словам, «Нафтогаз» прилагает максимум усилий ради сохранения транзита после 2019 года, однако уверенности в том, что усилия увенчаются успехом, у него нет.