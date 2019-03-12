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Прощание с Владимиром Этушем 

Рамблер 29 минут назад
В Театре имени Вахтангова проходит церемония прощания с Владимиром Этушем. Народный артист СССР умер 9 марта в возрасте 96 лет.
После прощания на Троекуровском кладбище состоится кремация, а урна с прахом артиста будет захоронена на Новодевичьем кладбище 13 марта.
Этуш дебютировал в кино в 1953 году в картине Михаила Ромма "Адмирал Ушаков". Всего на его счету роли более чем в 150 фильмах. Наибольшую известность ему принесли работы в комедиях Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию". Кроме того, актер прослужил в Театре имени Вахтангова более 70 лет.
Общество , Фото , Владимир Этуш , Леонид Гайдай
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