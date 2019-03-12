Прощание с Владимиром Этушем

В Театре имени Вахтангова проходит церемония прощания с Владимиром Этушем . Народный артист СССР умер 9 марта в возрасте 96 лет.

После прощания на Троекуровском кладбище состоится кремация, а урна с прахом артиста будет захоронена на Новодевичьем кладбище 13 марта.