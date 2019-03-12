«Я кричал, чтобы меня взяли на рейс!» Почему новейший Boeing упал в Эфиопии

Две минуты опоздания и отсутствие багажа спасли жизнь пассажиру Boeing эфиопских авиалиний, следовавшего из Аддис-Абебы Кению . В воскресенье лайнер, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение. Это вторая за пять месяцев катастрофа с самолетом новейшей модификации — Boeing 737-800 MAX. Тем не менее гражданская авиация считается одним из самых безопасных видов транспорта. О том, насколько рискованно летать, что случится, если откажет двигатель, и стоит ли бояться турбулентности, — в материале РИА Новости

Кто избежал катастрофы

"Когда я пришел, посадка была закрыта и я смотрел на последних пассажиров, кричал, чтобы меня взяли на рейс, но войти мне не позволили, — рассказывает на своей странице в соцсети Антониос Мавропулос из Афин. — Фактически я пропустил рейс, потому что летел без багажа, только с ручной кладью".

Антониос опоздал всего на две минуты. Обычно, если пассажир сдал багаж и не сел в самолет, сначала его несколько раз приглашают на посадку по громкой связи, некоторое время ждут. Потом пытаются найти и выгрузить багаж, а это может занять еще минут сорок.

"Когда я шел на следующий рейс, мне сообщили, что по соображениям безопасности, о которых расскажет старший офицер, мне не позволят подняться на борт. Я протестовал, и меня отвели в полицейский участок аэропорта. Там сообщили, что я единственный пассажир, который не попал на рейс ET 302, исчезнувший с радаров. О рейсе не было никакой информации, а Wi-Fi в аэропорту выключился. Из эсэмэски от близкого друга я узнал, что самолет разбился почти сразу же после взлета", — рассказывает Мавропулос.

Конечно, Антониосу невероятно повезло. В том самолете, на который он опоздал, было 157 человек, в том числе восемь членов экипажа, граждане 35 государств, среди них — трое российских туристов. Все погибли.

"Они были совсем молоды, вместе учились, а последние годы работали в компании "Сбербанк Лизинг", входящей в Группу Сбербанк. В Африку Екатерина и Александр поехали на отдых, который столь трагично оборвался", — говорится в заявлении Сбербанка.

Третий погибший россиянин — инструктор по парашютному спорту Сергей Вяликов.

"С 2011 года Сергей начал заниматься парашютным спортом, прошел курс подготовки по второй программе, затем доучился по программе АФФ, потом отучился на тандем-инструктора и активно занимался", — рассказывает о нем председатель Федерации парашютного спорта Тверской области Ольга Коваленко. — Мы познакомились уже на аэродроме, когда он только начинал прыгать. Сергей очень жизнерадостный, позитивный, целеустремленный".

Вторая катастрофа за пять месяцев

Самолеты этой — новейшей — модификации эксплуатируются менее двух лет. А авиакатастрофа, увы, не первая. Двадцать девятого октября минувшего года Boeing 737-800 авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, упал в море у западного побережья острова Ява. Погибли все находившиеся на борту 189 человек.

"О причинах авиакатастрофы в Эфиопии говорить еще рано, расследованием занимаются эксперты. Но даже у компании Boeing появились подозрения: почему два новейших самолета потерпели крушение в схожих обстоятельствах", — прокомментировал РИА Новости президент Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов", член правления Всемирного фонда безопасности полетов Валерий Шелковников.

Гендиректор компании "Альянс авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка в эфире Sputnik предположил, что, поскольку самолет новый, автоматика еще не прошла полную доработку и у пилотов возникли проблемы при наборе высоты. По его словам, возможно, датчики автоматической системы управления давали неверную информацию — и произошло рассогласование тяги двигателей и маневров самолета в вертикальной плоскости. Из-за потери скорости воздушное судно могло сорваться в штопор, а высота была маленькая. "Да и в принципе для гражданского самолета такая ситуация критична, не всегда гражданский самолет способен выйти из штопора", — сказал Виктор Прядка.

Власти Китая, Индонезии, Вьетнама и некоторых других стран запретили своим авиакомпаниям эксплуатировать подобные лайнеры до выяснения причин катастроф.

Возраст — не помеха

"Как правило, отказы систем происходят на первых этапах эксплуатации новых самолетов, в дальнейшем их число значительно снижается. Затем машина стареет, и количество отказов вновь увеличивается, — объясняет Валерий Шелковников. — В России мы прошли нулевые годы, когда в авиакомпаниях были старые суда, бравшиеся в лизинг. Сейчас ситуация изменилась, возраст наших машин обычно в пределах норматива — до 15 лет. Но если поддерживать отличное техническое состояние, то можно продолжать эксплуатацию и дальше".

В целом все эксперты сходятся во мнении, что возраст судна значения не имеет. "Да, Boeing 737-800 MAX — новейший самолет. Но ведь при этом летают машины, которым уже 30-40 лет. То есть главное — техническое состояние и содержание этой техники", — подчеркивает заслуженный летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев

Посадка без двигателей

Обычно для оценки состояния безопасности полетов рассматривается взаимосвязь "человек — машина — окружающая среда", уточняет Валерий Шелковников.

Для ослабления роли человеческого фактора ученые много внимания уделяют исследованию психофизиологического состояния пилотов.

"Окружающая среда — физическая: обледенение, туманы… Системы управления воздушным движением становятся все более совершенными, что позволяет значительно снизить влияние именно физических факторов", — продолжает Шелковников.

"Безусловно, человеческий фактор — причина подавляющего большинства инцидентов не только в авиации, но и во всех технических сферах человеческой деятельности. Неисправный лайнер просто не может выходить в рейс (никто не возьмет на себя ответственность выпустить в полет машину, не соответствующую техническим требованиям)", — рассказал РИА Новости пилот-инструктор самолета Boeing 737, попросивший не называть его имени.

Он считает, что технически исправный самолет, даже если вдруг у него именно во время рейса что-то отказывает, способен избежать катастрофы при правильных действиях экипажа и аэропортовых служб. К примеру, может взлететь и на одном двигателе (это требования по безопасности при сертификации, распространяющиеся абсолютно на все двухдвигательные самолеты в мире, которые допущены к перевозке пассажиров).

"Случаев, когда отказывали все двигатели в полете, было немного, но, что удивительно, ни один из самолетов, у которых отказали все двигатели, не потерпел катастрофы! — говорит эксперт. — Более того, современные самолеты могут сесть в автоматическом режиме без двигателей (существует такой режим), например Boeing 777 или Boeing 787, если будет куда сесть".

Пузырьки, как в джакузи

Турбулентность, которой так боятся многие пассажиры, для пилотов — обычное дело. Те, кто часто летает через Атлантику, Тихий океан, знают, как сильно может трясти.

"Мне друзья-пилоты объяснили, когда я начал увлекаться авиацией: представь, что теплый воздух поднимается вверх: теплые пузырьки, как в джакузи, — вспоминает авиаблогер Артем Каширин. — Самолет немного покачивается, но он не свалится. Ничего страшного нет. Поэтому не стоит на этом заострять внимание".

Но ремни безопасности в полете лучше не расстегивать. Также стоит выполнять и другие требования бортпроводников, например переводить мобильный телефон в авиарежим.

"Заход на второй круг при посадке — тоже вполне рядовая вещь, — добавляет Валерий Шелковников. — Для пассажиров это может быть необычно, но пилоты хорошо готовятся к подобным ситуациям, в учебных центрах стоят специальные тренажеры".

Одна катастрофа на 2 500 000 рейсов

Президент МКАА "Безопасность полетов" говорит, что России обязательно надо обратить внимание на внедрение стандартов и рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ICAO). Именно такую задачу поставил перед всеми стратегический план ICAO "Путеводная нить гражданской авиации в XXI веке". "Но за прошедшие 18 лет в России так и не подготовлен проект о реализации всех требований этого важнейшего документа, касающегося многих министерств и ведомств", — объясняет Валерий Шелковников.

И все же эксперты напоминают, что гражданская авиация — самый безопасный вид транспорта.

"В прошлом году произошло 15 катастроф с участием гражданских судов, сертифицированных для перевозки 14 и более человек, — уточняет Шелковников. — В мире погибло 556 человек. Каждый год в автоавариях только в России гибнет более двадцати тысяч человек".

Он приводит данные за 2018-й: авиакомпании мира выполнили около 37 800 000 рейсов, то есть одна катастрофа приходится примерно на два с половиной миллиона рейсов.

Конечно, никакая деятельность человека или созданная им система полностью не исключает эксплуатационных ошибок и их последствий, но, говорят эксперты, совет один: не бояться.