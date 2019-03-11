ТОП-10 самых необычных профессий в России

На первом месте грумер. Это специалисты, умеющие делать салонные стрижки для животных, чистить им зубы, художественно окрашивать шерсть и не только. В одном из московских салонов от кандидатов требуется опыт работы не менее года, полный набор своих инструментов, сертификаты от ведущих школ груминга и умение работать в команде. Зарплата от 60 до 120 тысяч рублей при сменном графике работы.

Второе место у кависта. Такие специалисты занимаются консультированием vip-клиентов по большому ассортименту элитного алкоголя. Требования к кандидату минимальные: опыт и образование не имеют значения, но работодатель оценит коммуникабельность, эрудированность и грамотную речь, ведь к каждому клиенту необходимо будет найти индивидуальный подход. Компания предлагает корпоративное обучение в рассрочку, оплатить которое можно будет из зарплаты от 29 до 45 тысяч рублей. График работы сменный.

На третьем месте спец по After Effects — вакансия для тех, кто знает, что такое "моушен-дизайн", "дудл-видео", "шоурил" и готов работать с видеоматериалами для детской школы. По готовым иллюстрациям специалисту будет необходимо создать несколько десятков роликов, включая монтаж звука. Работодатель предупреждает о возможных многочисленных правках в роликах, поэтому специалисту придется набраться терпения. Зато график работы свободный и работа удаленная. Предполагаемая оплата труда — 20 тысяч рублей плюс премия по результатам.

Четвертое место у инженера-метролога. Он должен заниматься испытанием осветительных приборов. Необходимы знания метрологии, основ светотехники и методов фотометрирования, а также определенной сноровки. Ведь в обязанности входит также пайка, монтаж и крепление на установку опытных образцов. График нормированный, оплата — 40 тысяч рублей.

Тестомес на пятом месте. Кандидатам с наличием медицинской книжки и годовым опытом аналогичной работы предлагается узкий, но ответственный круг обязанностей: ведение процесса приготовления теста, подготовка сырья и замес. График сменный, работодатель предлагает зарплату в размере 50 тысяч рублей.

Шестая позиция у координатора волонтеров. На эту социально значимую должность требуется неравнодушный к детям открытый человек с умением организовывать работу других людей. В государственном детском доме-интернате будущему работнику необходимо будет вводить в курс дела добровольцев, организовывать их работу, вести базовую отчетность и т.д. Работодатель предлагает кандидатам 40-часовую рабочую неделю, удлиненный отпуск (35 дней) и заработную плату размером 35 тысяч рублей.

Чайный сомелье на седьмом месте. Для чайных дел мастера будет необходимо не просто консультировать гостей по поводу выбора чая, а создавать впечатление "телепортации в Китай". Требования от работодателя (ресторан премиум-класса) к кандидату — среднее профессиональное образование и полгода работы в аналогичной должности. Для допуска к приготовлению и подаче элитных видов чая потребуется также медицинская книжка. График работы сменный, а к зарплате в 35 тысяч рублей прилагается двухразовое бесплатное питание.

Восьмое место у стропальщика. Он должен уметь правильно обвязывать различные грузы. За такую ответственную работу компания готова предложить бесплатное проживание, комплексные обеды, предоставление спецодежды и обуви, оплату в 55 тысяч рублей.

Коренщик на девятой позиции. В его обязанности входит аккуратная чистка и нарезка овощей и фруктов. Опыт работы или специальное образование не требуются. К сменному графику и зарплате в 25 тысяч рублей прилагаются бесплатные обеды.

Сотрудник зоогостиницы замыкает десятку. Зоогостиницы пока довольно редкое явление в России. В одну из них требуется сотрудник для заселения и уборки номеров для зоопостояльцев. В обязанности также входит кормление, игры с животными и отправка фотоотчета хозяевам. Образование у кандидатов должно быть не ниже среднего профессионального, коммуникативные навыки — высокие, любовь к животным — безусловная. Минимальный опыт работы с животными обязателен. Сотрудникам готовы платить зарплату от 25 до 30 тысяч рублей. Заработок зависит от количества смен при начальном графике 2/2.