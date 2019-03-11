Что будет, если голландский суд отдаст «скифское золото» Украине

Амстердаме 12 марта должны рассмотреть апелляции крымских музеев по делу о так называемом «скифском золоте», рассказал « Парламентской газете » генеральный директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин . По его словам, интересы крымских музеев в Апелляционном суде Амстердама будет представлять новая команда опытных московских адвокатов, однако работать им придётся в тяжелейших условиях, когда на первый план вышли не столько юридические, сколько политические обстоятельства дела.

Хватит ли у судей смелости выступить против политической конъюнктуры

Слушания в апелляционном суде не поставят точку в деле о «скифском золоте». У проигравшей стороны, кто бы ею ни оказался, будет возможность подать кассационную жалобу. При этом, правда, кассация возможна не по сущностной стороне дела, а лишь по процедурным моментам, объяснил Андрей Мальгин. Впрочем, адвокаты, хоть наши, хоть украинские, в любом случае найдут, к чему «придраться».

В свою очередь генеральный директор ещё одного пострадавшего крымского музея — Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника — Татьяна Умрихина рассказала «Парламентской газете», что даже представить себе не может, что уникальные экспонаты не вернутся на родину, в Крым

«Мы внимательно следим за тем, как развивается ситуация, предоставляем адвокатам все необходимые документы, — отметила Умрихина. — К сожалению, дело приобрело ярко выраженный политический характер, что, конечно, «давит» на голландское правосудие. При этом, как вы понимаете, эти политические обстоятельства играют против нас. Тем не менее мы надеемся, что у судей хватит — я даже не знаю чего — международной совести, смелости не отдавать наши предметы на Украину».

«У нас там Змееногая богиня, символ не только Керчи , но и всей Тавриды, сарматские тамги, которым нет аналогов в мире, великолепные золотые комплексы V века до нашей эры и многие другие экспонаты мирового уровня», — говорит Умрихина. Там же, в Голландии, находится и главная эмблема Центрального музея Тавриды — скифское навершие с грифоном и ценнейший экспонат Херсонесского заповедника — декрет в честь первого историка Херсонеса Сириска, а также другие уникальные находки крымских археологов.

Под угрозой — международная деятельность музеев

Ещё один важный нюанс, на который обращает внимание Умрихина, заключается в том, что старинные экспонаты не могут так долго находиться «в сундуках» в голландском музее Алларда Пирсона без наблюдения крымских реставраторов. «Мы направили письмо в музей Алларда Пирсона о том, что очень обеспокоены состоянием наших экспонатов, — рассказывает гендиректор. — Ряд предметов требует постоянного наблюдения реставраторов, в противном случае им может быть нанесён непоправимый вред. Увы, ответа на наше письмо мы из голландского музея не получили».

В случае, если «скифское золото» будет отдано Киеву, которому оно никогда не принадлежало, это нанесёт огромный ущерб не только крымским музеям, но и музеям всего мира. Появится опаснейший прецедент, когда в угоду политике ценнейшую коллекцию отберут у её настоящих хозяев. По большому счёту, после этого ни один музей в мире не сможет чувствовать себя спокойно, отправляя свои экспонаты на выставку за рубеж, ибо кто знает, что случится на «международной арене», пока будет идти та или иная выставка.

Если «скифское золото» будет отдано Киеву, которому оно никогда не принадлежало, это нанесёт огромный ущерб не только крымским музеям, но и музеям всего мира.

Собственно, иностранцы уже сейчас лишены возможности видеть у себя экспонаты из богатейших крымских музеев. «Получается, что сейчас любой экспонат из крымских музеев, вывезенный на выставку за рубеж, может быть арестован украинской стороной, — говорит Мальгин. — Естественно, в этой ситуации мы не можем рисковать нашими коллекциями».

«Прецедент, который может быть создан, подрывает основы международной экспозиционной музейной деятельности, — добавляет Умрихина. — У руководства музеев больше не будет уверенности в том, что отправленные на зарубежную выставку предметы вернутся домой».

Не надо путать музейные экспонаты с трофеями

Напомним, в 2013 году крупнейшие крымские музеи стали участниками большого международного выставочного проекта в Ландес-музее Бонна и музее Алларда Пирсона в Университете Амстердама. На выставках «Крым — золотой остров в Чёрном море. Греки — скифы — готы» и «Крым. Золото и тайны Чёрного моря» было представлено 2111 археологических предметов эпохи античности и раннего Средневековья, найденных в результате многолетних археологических раскопок на территории полуострова.

Это была крупнейшая зарубежная выставка в истории крымских музеев. В 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией, правительство Украины в отместку потребовало вернуть «скифское золото» не в Крым, а в Киев. Там, в здании музейного комплекса «Мистецький арсенал», уже даже приготовлено место для «экспозиции трофеев», взятых в холодной российско-украинской войне за Крым.

Среди пострадавших — крупнейшие крымские музеи — Центральный музей Тавриды, Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник, национальный заповедник «Херсонес Таврический» и Бахчисарайский историко-культурный заповедник.

В ноябре 2014 года крымские музеи подали в Окружной суд Амстердама коллективный иск к музею Алларда Пирсона, в котором потребовали исполнить обязательства по контрактам и вернуть коллекцию «скифского золота» законным владельцам — музеям и народу Крыма. Однако Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что «скифское золото» должно быть возвращено украинской стороне. При этом инстанция отказалась выносить решение о принадлежности, отметив, что этот вопрос должен решаться уже после того, как коллекция вернётся на Украину. 28 марта 2017 года крымские музеи подали апелляцию на данное решение в апелляционный суд Амстердама. Её рассмотрение состоится 12 марта 2019 года.