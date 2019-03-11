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Полицейские посоветовали россиянам покупать дорогую водку 

Lenta.ru
Фото: ТАСС
Сотрудники полиции посоветовали жителям Приморья обращать внимание на качество алкогольных напитков и соблюдать умеренность в употреблении. Об этом говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.
Отмечается, что поддельное спиртное встречается не только на оптовых рынках, но и в магазинах, и употребление таких напитков может стать причиной массовых пищевых отравлений. Правоохранители напомнили, что водка по закону не может стоить 205 рублей, а шампанское — меньше 164 рублей.
Жителей Приморья также попросили обращать внимание на наличие лицензии у магазина, помнить, что на бутылках не должно быть дефектов и смотреть на чек, где должен быть специальный QR-код.
О фактах нарушения законодательства в сфере оборота спиртосодержащей продукции полиция предлагает сообщать в органы внутренних дел. По всем обращениям незамедлительно будут приняты меры реагирования, отметили в полиции.
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