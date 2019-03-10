Кузнецова следит за ситуацией вокруг девочки, найденной одной в квартире на севере Москвы

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова взяла под контроль ситуацию с истощенной пятилетней девочкой, оставленной одной в квартире на Ленинградском шоссе в Москве . Об этом в воскресенье сообщается в Facebook Института уполномоченных по правам ребенка. "Уполномоченный по правам ребенка выясняет обстоятельства случившегося, малышка находится в больнице, ей оказывается необходимая медицинская помощь", — сказано в сообщении. Ранее старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС , что в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе обнаружена пятилетняя девочка, по предварительным данным, с отсутствием социальных навыков, признаками анорексии. Кроме того, на шеи у девочки было обнаружено вросшее в кожу украшение. Со слов соседей, мать ребенка отсутствовала дома несколько дней. Сейчас девочка доставлена в реанимацию столичной больницы. Следователи задержали и допрашивают ее мать.