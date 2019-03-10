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Кузнецова следит за ситуацией вокруг девочки, найденной одной в квартире на севере Москвы 

ТАСС + ещё 7 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова взяла под контроль ситуацию с истощенной пятилетней девочкой, оставленной одной в квартире на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом в воскресенье сообщается в Facebook Института уполномоченных по правам ребенка.
"Уполномоченный по правам ребенка выясняет обстоятельства случившегося, малышка находится в больнице, ей оказывается необходимая медицинская помощь", — сказано в сообщении.
Ранее старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе обнаружена пятилетняя девочка, по предварительным данным, с отсутствием социальных навыков, признаками анорексии. Кроме того, на шеи у девочки было обнаружено вросшее в кожу украшение. Со слов соседей, мать ребенка отсутствовала дома несколько дней.
Сейчас девочка доставлена в реанимацию столичной больницы. Следователи задержали и допрашивают ее мать.
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Общество , Криминал , Происшествия , Юлия Иванова , Анна Кузнецова , СКР , ИТАР-ТАСС , Москва
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