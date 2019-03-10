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Школьница танцевала среди могильных плит в Саранске 

News.ru + ещё 1 32 минуты назад
Фото: pixabay.com
Школьница устроила танца среди могил на мемориальном кладбище в Саранске. Всё действие было снято на видео. Личность девушки установлена, проводится проверка.
Видео было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Саранск. Доска позора».
«Личность девушки установлена. Это старшеклассница одной из школ Саранска. Сейчас проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба МВД по региону.
Как ранее писал News.ru, в Краснодарском крае подросток устроил стрельбу из пневматического пистолета по школьникам. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.
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