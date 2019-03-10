Школьница танцевала среди могильных плит в Саранске

Школьница устроила танца среди могил на мемориальном кладбище в Саранске . Всё действие было снято на видео. Личность девушки установлена, проводится проверка.

Видео было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Саранск. Доска позора».

«Личность девушки установлена. Это старшеклассница одной из школ Саранска. Сейчас проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба МВД по региону.

Как ранее писал News.ru, в Краснодарском крае подросток устроил стрельбу из пневматического пистолета по школьникам. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.