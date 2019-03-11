Директор школы объяснил акцию «Без баб»

Акция «Без баб», объявленная учениками школы «Центр образования "Кудрово"» накануне Международного женского дня, была «просто шалостью». Об этом РИА Новости заявил директор учебного заведения Игорь Соловьев

7 марта об акции «Без баб», состоявшейся в школе в пригороде Санкт-Петербурга Кудрово, в своем фейсбуке рассказала мать одной из учениц. По ее словам, сначала пяти— и шестиклассники расклеивали по школе листовки с надписью «Без баб», а затем «перешли на агрессию» — стали пинать девушек.

«Ни одного случая физического оскорбления не было», — подчеркнул Соловьев.

По его словам, акция «Без баб» была «даже не акцией», а «просто детской шалостью», в ней не было «ни политической, ни гендерной» подтекста, девочки над ней смеялись, а «всерьез» с 8 марта мальчики поздравили их по окончании «шалости».

Также директор рассказал, что из-за «переживаний», которые у школьников вызвал общественный резонанс вокруг акции «Без баб», теперь с ними работают психологи.