Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Директор школы объяснил акцию «Без баб» 

Рамблер + ещё 24 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Акция «Без баб», объявленная учениками школы «Центр образования "Кудрово"» накануне Международного женского дня, была «просто шалостью». Об этом РИА Новости заявил директор учебного заведения Игорь Соловьев.
7 марта об акции «Без баб», состоявшейся в школе в пригороде Санкт-Петербурга Кудрово, в своем фейсбуке рассказала мать одной из учениц. По ее словам, сначала пяти— и шестиклассники расклеивали по школе листовки с надписью «Без баб», а затем «перешли на агрессию» — стали пинать девушек.
«Ни одного случая физического оскорбления не было», — подчеркнул Соловьев.
По его словам, акция «Без баб» была «даже не акцией», а «просто детской шалостью», в ней не было «ни политической, ни гендерной» подтекста, девочки над ней смеялись, а «всерьез» с 8 марта мальчики поздравили их по окончании «шалости».
Также директор рассказал, что из-за «переживаний», которые у школьников вызвал общественный резонанс вокруг акции «Без баб», теперь с ними работают психологи.
Комментарии1
Общество , Образование , Игорь Соловьев , РИА Новости
Читайте также
Видео
Еще одна страна покусилась на российские земли
В мире
Россия и Китай «наваляли» США
Армия Азия
Озвучен исход «войны» между США и Россией
Конфликты В мире
Сообщения от незнакомки напугали Зеленского
Украина В мире
Поступок Меркель шокировал украинцев
В мире Европа
Минобороны прояснило вопрос с ударами в Идлибе
Армия В мире
США предприняли первый шаг к созданию новых ракет
Оружие Армия
Лановой оказался в больнице
Шоу-бизнес
Озвучены результаты экспертизы после смерти Малашенко
Происшествия
Опубликована прослушка Тимошенко и Коломойского
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение