Акция «Без баб», объявленная учениками школы «Центр образования "Кудрово"» накануне Международного женского дня, была «просто шалостью». Об этом РИА Новости заявил директор учебного заведения Игорь Соловьев.
7 марта об акции «Без баб», состоявшейся в школе в пригороде Санкт-Петербурга Кудрово, в своем фейсбуке рассказала мать одной из учениц. По ее словам, сначала пяти— и шестиклассники расклеивали по школе листовки с надписью «Без баб», а затем «перешли на агрессию» — стали пинать девушек.
«Ни одного случая физического оскорбления не было», — подчеркнул Соловьев.
По его словам, акция «Без баб» была «даже не акцией», а «просто детской шалостью», в ней не было «ни политической, ни гендерной» подтекста, девочки над ней смеялись, а «всерьез» с 8 марта мальчики поздравили их по окончании «шалости».
Также директор рассказал, что из-за «переживаний», которые у школьников вызвал общественный резонанс вокруг акции «Без баб», теперь с ними работают психологи.