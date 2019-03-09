В Сети раскритиковали слова о чувашского чиновника о ленивых бюджетниках

Пользователи социальных сетей раскритиковали высказывание руководителя администрации Чувашии Юрия Васильева о невысоких зарплатах бюджетников.

Ранее чиновник заявил, что трудолюбивые учителя и врачи получают хорошую зарплату, а остальные мало работают. При этом он отметил, что некоторые бюджетники все же зарабатывают мало, несмотря на добросовестный труд.

Пользователи твиттера осудили позицию Васильева.

"Какое право он имеет поучать людей, здоровье гробящих, чтобы жить достойно человека и содержать свои семьи?" — возмутилась @46Ieliena.

"Ждем фразы "вырвано из конекста", — съязвил @KSnigarev.

"А этот чиновник знает, что в сутках 24 часа?" — отметил @from_Moscow_

"Весеннее обострение?" — присоединился @dedushka_semen.

"Очередной", — возмутился Michail Vtorich ВКонтакте.

"Сытый голодного не разумеет", — заключила Татьяна Ефимова.

Российские чиновники и политики неоднократно оказывались в центре скандалов из-за того, что позволяли себе неуместные высказывания.

Так, например, ранее депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев заявил, что пенсии в восемь тысяч рублей получают "тунеядцы и алкаши", которые сами в этом виноваты. После волны критики и возмущения чиновнику пришлось извиниться.