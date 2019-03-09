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В Сети раскритиковали слова о чувашского чиновника о ленивых бюджетниках 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Пользователи социальных сетей раскритиковали высказывание руководителя администрации Чувашии Юрия Васильева о невысоких зарплатах бюджетников.
Чиновник объяснил низкие зарплаты бюджетников их ленью
Ранее чиновник заявил, что трудолюбивые учителя и врачи получают хорошую зарплату, а остальные мало работают. При этом он отметил, что некоторые бюджетники все же зарабатывают мало, несмотря на добросовестный труд.
Пользователи твиттера осудили позицию Васильева.
"Какое право он имеет поучать людей, здоровье гробящих, чтобы жить достойно человека и содержать свои семьи?" — возмутилась @46Ieliena.
"Ждем фразы "вырвано из конекста", — съязвил @KSnigarev.
"А этот чиновник знает, что в сутках 24 часа?" — отметил @from_Moscow_
"Весеннее обострение?" — присоединился @dedushka_semen.
"Очередной", — возмутился Michail Vtorich ВКонтакте.
"Сытый голодного не разумеет", — заключила Татьяна Ефимова.
Российские чиновники и политики неоднократно оказывались в центре скандалов из-за того, что позволяли себе неуместные высказывания.
Так, например, ранее депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев заявил, что пенсии в восемь тысяч рублей получают "тунеядцы и алкаши", которые сами в этом виноваты. После волны критики и возмущения чиновнику пришлось извиниться.
Кроме того, в октябре прошлого года министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова покинула свой пост после резонансного заявления о "макарошках": политик заявила, что трех с половиной тысяч рублей вполне достаточно для жизни, а "макарошки стоят всегда одинаково".
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Комментарии48
Общество , Татьяна Ефимова , Юрий Васильев , Наталья Соколова , Чувашская Республика
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