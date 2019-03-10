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Православные христиане встречают Прощеное воскресенье 

ТК «Звезда» + ещё 30 7 часов назад
Фото: Anthony Souffle, ZUMAPRESS.com , Globallookpress
В этот день каждый человек может попросить прощение за все проступки, совершенные им сознательно или невольно.
В этом году Прощеное воскресенье у православных верующих наступает 10 марта. Это последний день перед Великим постом, когда принято просить прощения за все причиненные в ранее обиды.
В этот день верующие вспоминают изгнание Адама из рая, что напоминает православным о необходимости очищения от грехов.
С чистой же душой на следующий день они смогут начать соблюдать Великий пост. Он начнется с понедельника, 11 марта, а завершится через семь недель.
В Прощеное воскресение во всех храмах РПЦ проводятся службы, а священники благословляют народ на пост.
Сегодня патриарх Кирилл совершит чин великого освящения храма 40 мучеников Севастийских в Спасской слободе в утреннее время, а вечером проведет вечерню с чином прощения в храме Христа Спасителя в Москве.
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