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Чиновник объяснил низкие зарплаты бюджетников их ленью 

Рамблер + ещё 1 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев заявил, что причина невысоких заработков некоторых учителей и врачей республики в их лени. Свою позицию он изложил на внеочередной сессии Госсовета Чувашии, сообщает портал Ch.versia.ru.
«На самом деле, есть учителя, которые получают мало, но они мало работают. Порядочные, добросовестные, трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату», — сказал Васильев.
Депутат назвал получающих маленькую пенсию «алкашами и тунеядцами»
Ранее начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Екатерина Четошникова назвала «завышенными» требования начинающих учителей, получающих зарплату в девять тысяч рублей и недовольных этим.
«Завышенные требования — это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу Mercedes», — заявила она.
Общество , Образование , Чувашская Республика
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