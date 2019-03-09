Чиновник объяснил низкие зарплаты бюджетников их ленью

Руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев заявил, что причина невысоких заработков некоторых учителей и врачей республики в их лени. Свою позицию он изложил на внеочередной сессии Госсовета Чувашии, сообщает портал Ch.versia.ru

«На самом деле, есть учителя, которые получают мало, но они мало работают. Порядочные, добросовестные, трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату», — сказал Васильев.

Ранее начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Екатерина Четошникова назвала «завышенными» требования начинающих учителей, получающих зарплату в девять тысяч рублей и недовольных этим.