Познер прокомментировал скандальный фильм о Джексоне

Журналист Владимир Познер считает неоднозначной историю, которая освещается в скандальном фильме «Покидая Неверленд», в фильме поп-звезду Майкла Джексона обвиняют в педофилии, сообщается на его сайте

Познер отметил, что телеканал HBO имел право «делать такой документальный фильм», однако это не означает, что все изложенное в нем, правдиво.

«Майкл Джексон был чрезвычайно странным персонажем; он, будучи вполне взрослым, играл в детские игрушки, собственно, созданный им Neverland и был такой волшебной страной, в которой дети никогда не становятся взрослыми. Известно, что он приглашал к себе детей, что он спал с ними в одной постели», — сказал он.

Премьера фильма «Покидая Неверленд» состоялась на кинофестивале «Сандэнс», в нем танцор и хореограф Уэйд Робсон, который в 2013 году подал посмертный судебный иск против Джексона, и Джеймс Сейфчук (он также обвиняет певца в насилии) рассказывают о том, как подвергались сексуальному насилию со стороны всемирно известного певца.

В 2005 году Джексон был оправдан по обвинению в растлении малолетних, в нем не участвовали ни Робсон, ни Сейфчук, с которыми он снялся в рекламе «Пепси».

Тем не менее Робсон дал показания на этом процессе, сказав, что он много раз спал в комнате Джексона, но не более того.

Сейфчук придерживался той же версии.