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Стеблов о ссоре с Михалковым: я почувствовал, что он мне врежет 

Рамблер 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Актер Евгений Стеблов рассказал о давней ссоре с режиссером Никитой Михалковым. По его словам, спор тогда начался в разговоре на тему патриотизма. В итоге дело чуть не дошло до драки, пишет «МК».
Это случилось во время съемок в фильме Даниила Храбровицкого «Перекличка», вышедшего на экраны в 1965 году. Михалков играл в фильме командира танкового экипажа Сергея Бородина, а Стеблов — заряжающего Сашу Амельченко.
Отдыхая от съемок в гостиничном номере, Стеблов и Михалков поспорили о природе героизма. «В Никите всегда жило сильное ощущение Родины. Он стал что-то говорить на эту тему, и я бросил: "А что ты в этом можешь понимать? Вырос-то в аквариуме. Жизни не знаешь», — сказал Стеблов.
Михалков довольно резко отреагировал на эти слова. «Я почувствовал, что он сейчас мне врежет», — рассказал Стеблов.
Актер Шавкат Газиев, который присутствовал при этом, поспешил вмешаться в конфликт.
Однако через некоторое время конфликт был забыт, а отношения Стеблова с Михалковым лишь укрепились.
Комментарии6
Общество , Сергей Бородин , Евгений Стеблов , Шавкат Газиев , Никита Михалков
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