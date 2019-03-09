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Названы самые легкие профессии для трудоустройства 

Ura.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Минтруда РФ рассказали, в каких профессиях быстрее всего найти работу в центре занятости. Проще всего в России с трудоустройством придется врачам, медперсоналу и квалифицированным рабочим.
«Быстро найти работу при посредничестве службы занятости могут врачи и средний медицинский персонал, рабочие строительной, пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности», — пишет RT, приводя данные ведомства.
Вслед за рабочими не составит труда найти работу через центры занятости специалистам области электротехники и электроники, металлообрабатывающего и машиностроительного производства. Далее — охранники граждан и собственности.
Ранее Минтруд озвучил самые востребованные профессии на рынке труда. Чаще всего в стране требуются бухгалтеры, педагоги профессионального, дополнительного и дошкольного образования.
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