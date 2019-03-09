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Опубликована карта сокровищ Третьего Рейха 

Lenta.ru + ещё 3 21 минуту назад
Фото: Кадр «Обыкновенный фашизм» / РИА Новости
В Германии опубликовали личный дневник офицера Третьего Рейха Эгона Олленхауэра (Egon Ollenhauer), в котором указаны места со спрятанными сокровищами. Об этом сообщает Daily Mail.
Как следует из записей, Адольф Гитлер приказал спрятать золото, произведения искусства и другие ценности во время отступления из Польши. Эти сокровища были загружены в 260 грузовиков и спрятаны в 11 местах на территории захваченной страны, чтобы советские войска не могли их обнаружить.
Отмечается, что в тайниках хранится около 28 тонн золота, ювелирные украшения, медали, религиозные объекты, а также 47 произведений искусства, среди которых украденные из Франции работы Боттичелли, Рубенса, Караваджо, Моне, Рафаэля и Рембрандта.
В течение нескольких десятилетий дневник Олленхауэра хранился в масонской ложе в немецком Кведлинбурге, после чего его передали фонду Schlesische Brücke. Записи не были опубликованы ранее из-за условий, которые выдвинула масонская ложа. Члены организации отказывались от обнародования дневника, пока живы все участники войны, связанные с этими событиями, в частности, сотрудников «Ваффен СС».
Служащий фонда Роман Фурманьяк утверждает, что пять немецких образовательных учреждений подтвердили подлинность дневника. В настоящий момент фонд проверяет места, в которых могут оказаться сокровища Третьего Рейха. Так, хранилищем ценностей может оказаться дно пруда, секретная комната в одном из польских дворцов, а также колодец в парке.
Ранее сообщалось об обнаружении в Германии трех мест массовых расстрелов советских и польских подневольных рабочих. Всего было обнаружено более 400 артефактов — обуви, столовых приборов, монет, частей одежды жертв. Также были найдены оружие и боеприпасы.
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Общество , Германия , Польша
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