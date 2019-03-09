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Отец года: мужчина решил сэкономить на проезде и залез на платформу с коляской 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: кадр youtube
Пользователи Сети обсуждают видео, на котором запечатлено, как на железнодорожной станции в Москве мужчина с коляской, минуя турникеты, в обход взобрался на платформу. В Интернете безбилетник прославился как «отец года».
Кадры опубликовали в соцсетях, а ролик вызвал споры у интернет-пользователей.
Несмотря на то, что не ясно, находился ли в тот момент в коляске ребенок, большинство осуждают безбилетника, который подверг жизнь младенца опасности, а также нарушил правила. Другие же заступаются за мужчину, призывая сделать проезд бесплатным либо расширить список льгот.
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