Мужчины решили поздравить феменисток в Санкт-Петербурге из кафе "Симона". Возможно, они перешли какие-то границы и у них были конфликты, но ребята действительно хотели сделать приятно. Зачем так грубо обращаться с парнями?🤔#InternationalWomansDay pic.twitter.com/sI9Z1T01Xu— Ульяна Ларина (@TvoyaLarina) 8 марта 2019 г.
Новость про кафе "Симона" просто прекрасная.
Реакция женщин от такой провокации была ожидаема, хоть и грубая.
Что для одной девушки — милое поздравление, то для другой — оскорбление, они знали что эти девушки воспримут их цветы и поздравления, как оскорбление. Идиоты.
*facepalm*— 🔥Сгоревшая буханка🔥 (@Maranta_Amata) 8 марта 2019 г.
Вся суть фем движения. Санкт-Петербург фем-кафе "Симона". pic.twitter.com/RdlrB3v4II— Актуальная Россия (@RussiaActually) 8 марта 2019 г.
не надо ни подарков ни цветов ни внимания
а только чтоб осуществилось желание
И СПЕРМОБАКИ НАКОНЕЦ ОСТАВИЛИ В ПОКОЕ ФЕМИНСТСКУЮ КОФЕЙНЮ СИМОНА— Митя Достоевский (@D0CT0EBCKNN) 8 марта 2019 г.
«Ваши цветы прорастут на могиле патриархата», — гласит плакат у композиции. Его подпирал макет вырванного «с мясом» мужского полового органа. Стоящая рядом активистка держала плакат, обыгрывающий фразу Александра Невского «Кто к нам с мечом придет — тот от меча и погибнет»: «Кто к нам с чем за чем — тот от того и того!»