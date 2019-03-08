Вторжение мужчин с цветами в российское фем-кафе раскололо соцсети

Пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на вторжение мужчин с цветами в петербургский фем-коворкинг «Симона». Микроблогеры подискутировали, кто является жертвой: феминистки, чье спокойствие нарушили незваные визитеры, или активисты «Сети», пострадавшие от перцового баллончика.

Мужчины решили поздравить феменисток в Санкт-Петербурге из кафе "Симона". Возможно, они перешли какие-то границы и у них были конфликты, но ребята действительно хотели сделать приятно. Зачем так грубо обращаться с парнями?🤔#InternationalWomansDay pic.twitter.com/sI9Z1T01Xu— Ульяна Ларина (@TvoyaLarina) 8 марта 2019 г. Некоторые сочли, что реакция феминисток была чрезмерной, и посетительницам не стоило гнать парней.

Новость про кафе "Симона" просто прекрасная.

Реакция женщин от такой провокации была ожидаема, хоть и грубая.

Что для одной девушки — милое поздравление, то для другой — оскорбление, они знали что эти девушки воспримут их цветы и поздравления, как оскорбление. Идиоты.

*facepalm*— 🔥Сгоревшая буханка🔥 (@Maranta_Amata) 8 марта 2019 г. Другие обращают внимание на то, что парни знали, куда шли, поэтому реакция посетительниц была для них ожидаемой.

Более того, активисты «Сети» на это и рассчитывали, указывают некоторые юзеры. Они высказали мнение, что парни с тюльпанами намеревались спровоцировать девушек, которые не приемлют цветов как атрибута Международного дня женской солидарности.

Вся суть фем движения. Санкт-Петербург фем-кафе "Симона". pic.twitter.com/RdlrB3v4II— Актуальная Россия (@RussiaActually) 8 марта 2019 г. После акции Twitter наводнило множество уничижительных сообщений в адрес феминисток. Смонтированный активистами ролик разошелся по сети с подписью «Вся суть фем-движения в России» и другими похожими формулировками.

не надо ни подарков ни цветов ни внимания

а только чтоб осуществилось желание

И СПЕРМОБАКИ НАКОНЕЦ ОСТАВИЛИ В ПОКОЕ ФЕМИНСТСКУЮ КОФЕЙНЮ СИМОНА— Митя Достоевский (@D0CT0EBCKNN) 8 марта 2019 г. Независимо от отношения к ситуации случай в «Симоне» вдохновил пользователей на шутки.

Активисты «Сети» обставили фем-коворкинг «Симона» цветами накануне Международного женского дня. Мужчины пришли в «женские часы», их попытались прогнать, но те не поддавались на увещевания и покинули помещение только после того, как произнесли поздравление и сняли все на видео. Напоследок одному из них распылили в глаза газовый баллончик.

В ответ на вторжение в «Симону» феминистки устроили акцию у стен Дворца бракосочетаний на Английской набережной. Подаренные тюльпаны использовали для импровизированной «могилы патриархата», в которую уложили голого мужчину.