Перевал Дятлова: загадочная смерть «повесы» Дорошенко

В ожидании поездки комиссии Генпрокуратуры на перевал Дятлова с целью установления причин гибели туристической группы в ночь на 2 февраля 1959 года «Газета.Ru» продолжает знакомить с участниками рокового похода — на этот раз с упрямцем и повесой Юрием Дорошенко

Юрий Дорошенко родился 29 января 1938 года в селении Дворецкая Поляна Стрелецкого района Курской области в семье служащего. В школе интересовался физикой и состоял в физическом кружке, занимался радиотехникой. После поступил на радиотехнический факультет Уральского политехнического университета.

«Дорошенко отличался некоторым упрямством, но если загорится, готов свернуть горы (и ворочал). Подготовлен к походу очень хорошо», — вспоминал студент УПИ Вадим Брусницын.

Юрий ухаживал за Зиной Колмогоровой, одной из участниц группы Дятлова. Он ездил с девушкой в ее родной город Каменск-Уральский , знакомился с родителями и сестрой. В дальнейшем их отношения расстроились, но ребята продолжали общаться.

Чувства Зины, похоже, так и не остыли до конца. Перед походом она писала подруге: «Хочешь, я тебя удивлю? С нами идет Юра Дорошенко… Не знаю, как я буду себя чувствовать, я отношусь к нему как ко всем пока, но как-то тяжело все-таки».

Также, по всей видимости, у Юры уже завязались отношения с другой девушкой.

«Он кое с кем из девочек за ручку ходит», — писала Зина.

Были записи о Юре и в дневнике Зины, который та вела во время похода. «Сегодня одела Юркины варежки, но как мне не хотелось одевать их! Но мне сказали, что не одевать — нехорошо, поэтому одела. Разговариваем. Слегка», — записала она 26 января.

«Сегодня Юрка именинник. На ночлег остановились недалеко от лыжни. Мы пилим дрова с Юркой.

Поговорили о прошлом. «Повеса» так «повеса», — добавила она 29 января.

Тело Юры было найдено одним из первых, вместе с телом Георгия Кривонищенко. Они лежали рядом друг с другом около остатков небольшого костра, который ушел в снег. Вокруг тел были разбросаны мелкие вещи и обрывки одежды, частью обгоревшие. Руки Юры были согнуты, ноги вытянуты. Голова повернута влево.

«На трупе Дорошенко была майка, ковбойка, теплые кальсоны и трусы. Другой одежды также не было… Под трупом Дорошенко было три или четыре сучка кедра одной толщины», — отметил на допросе механик Евгений Масленников, член поисковой группы.

«Непонятным является вопрос о том, почему были раздеты Кривонищенко и Дорошенко, ибо в зимних походах, да еще в условии холодной ночевки не принято раздеваться до такой степени», — добавил сотрудник Первоуральского новотрубного завода Георгий Атманаки, участвовавший в поисковой операции.

На лице, руках и ногах Юры были ссадины, пальцы обморожены.

«Смерть Дорошенко наступила от действия низкой температуры (замерзание) о чем свидетельствует отек мозговых оболочек, резкое полнокровие внутренних органов, переполнение жидкой темной кровью полостей сердца, наличие пятен Вишневского на слизистой желудка, переполнение мочевого пузыря, а также обморожение пальцев конечностей III и IV степени, — записал в заключении акта исследования трупа судмедэксперт Борис Возрожденный. — При наружном исследования повреждения в виде осаднений, ссадин и кожных ран причинены тупым орудием, которые могли возникнуть могли возникнуть в результате падения или ушиба о камни, лед и прочее. Вышеуказанные повреждения были причинены как при жизни, а также в агональном состоянии и посмертно. По характеру повреждений вышеуказанные повреждения относятся к разряду легких без расстройства здоровья.

Одним из характерных признаков, указавших на смерть от переохлаждения, стали пятна Вишневского — мелкие кровоизлияния в виде буро-коричневых пятнышек на слизистой оболочке желудка. Они были впервые описаны уездным врачом из Чебоксар Казанской губернии С. М. Вишневским в 1895 году. Микроскопические пятна Вишневского встречаются в 75-90% всех случаев смерти от действия низкой температуры.

Партийные работники Свердловского обкома КПСС и сотрудники УПИ предлагали хоронить погибших в Ивделе, в братской могиле с установкой обелиска. Настойчивая позиция родителей и поддержка секретаря обкома КПСС Владимира Куроедова позволили организовать похороны в Свердловске.

7 марта тела Юры Дорошенко, Зины Колмогоровой, Игоря Дятлова и Рустема Слободина оказались в столице области. Гробы выставили в фойе десятого студенческого общежития на улице Ленина.

«Крышки гробов открыты, и все прощающиеся, обходя по кругу, имеют возможность воочию разглядеть потухшие, с коричневатым оттенком и ссадинами лица наших умолкнувших друзей. Над ними безутешные склонились со слезами на глазах родители, родные и близкие покойных… Трудно выдержать, слезы застилают глаза», — вспоминал турист Виктор Богомолов, сотрудник оборонного предприятия НИИ автоматики в Свердловске.

9 марта 1959 года Юру вместе с Зиной Колмогоровой похоронили на Михайловском кладбище.