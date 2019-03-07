Украинская журналистка Олеся Медведева посетила Крым и признала, что он живет по российским законам. Об этом сообщает РИА «Новости».
Репортаж Медведевой для портала Страна.ua начался с украинской территории. Журналистка отметила плохие дороги и «хилые желто-голубые вагончики» на контрольно-пропускном пункте на границе с Россией.
«Россияне, конечно, окопались окончательно. У нас это какие-то хилые желто-голубые вагончики, а у них это как подобает на контрольно-пропускном пункте», — заявила она.
На российской территории Медведева развеяла миф о притеснении крымских татар и отметила, что за пять лет на полуострове возвели не менее пяти новых мечетей.
Журналистка решила проверить бдительность российской полиции, громко исполнив на улице песню на украинском языке. К ее удивлению, никто ее за это «не загреб».
Недовольство Медведевой вызвали неполадки с сотовой связью и интернетом, а также тот факт, что на полуострове не работают украинские операторы связи.
Спрашивать крымчан о принадлежности полуострова Медведева не стала из-за опасений, что жители полуострова могут отреагировать на подобный вопрос «агрессивно».
В целом же Медведева признала, что Крым живет по российским законам.
«За пять лет города достаточно сильно интегрированы в Россию», — пришла к выводу украинская журналистка.