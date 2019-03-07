«Россияне окопались окончательно»: украинская журналистка о Крыме

Украинская журналистка Олеся Медведева посетила Крым и признала, что он живет по российским законам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Репортаж Медведевой для портала Страна.ua начался с украинской территории. Журналистка отметила плохие дороги и «хилые желто-голубые вагончики» на контрольно-пропускном пункте на границе с Россией

«Россияне, конечно, окопались окончательно. У нас это какие-то хилые желто-голубые вагончики, а у них это как подобает на контрольно-пропускном пункте», — заявила она.

На российской территории Медведева развеяла миф о притеснении крымских татар и отметила, что за пять лет на полуострове возвели не менее пяти новых мечетей.

Журналистка решила проверить бдительность российской полиции , громко исполнив на улице песню на украинском языке. К ее удивлению, никто ее за это «не загреб».

Недовольство Медведевой вызвали неполадки с сотовой связью и интернетом, а также тот факт, что на полуострове не работают украинские операторы связи.

Спрашивать крымчан о принадлежности полуострова Медведева не стала из-за опасений, что жители полуострова могут отреагировать на подобный вопрос «агрессивно».

В целом же Медведева признала, что Крым живет по российским законам.