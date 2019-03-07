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Умер научный руководитель НИИ имени Семашко Олег Щепин 

РИА Новости + ещё 5 43 минуты назад
Фото: Российская Академия Наук
Научный руководитель Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Семашко Олег Щепин скончался на 87-м году жизни, сообщается на сайте министерства здравоохранения России.
"Министерство здравоохранения Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 7 марта 2019 года на 87-м году ушел из жизни научный руководитель ФГБНУ "Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья имени Н. А. Семашко", академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, создатель научной школы в области социальной гигиены и организации здравоохранения Олег Прокопьевич Щепин", — говорится в сообщении.
В ведомстве выражают глубокие соболезнования родственникам, друзьям и коллегам академика.
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