«Не то имел ввиду»: что депутат сказал «алкашам-пенсионерам»

Волгоградский депутат Гасан Набиев, за последние годы заработавший около 70 млн руб., сравнил малоимущих пенсионеров с «алкашами» и «тунеядцами». Позже чиновник попытался извиниться за свои слова. Тем временем представители «Единой России» , в которую входит Набиев, собираются дать оценку высказыванию депутата на заседании комиссии по этике.

Депутат Волгоградской областной думы от «Единой России» Гасан Набиев, ранее назвавший малоимущих пенсионеров «алкашами» и «тунеядцами», попытался оправдаться за свои слова. Извинения парламентария процитировала пресс-служба партии.

«Я прошу прощения у всех, кого совершенно справедливо возмутило мое неточное высказывание по поводу пенсий», — сказал депутат.

Он также добавил, что в своем высказывании имел в виду сотрудников предприятия, на котором сам работал. Там, по его словам, люди «трудились» и поэтому получали пенсию в районе 16-20 тыс. руб.

Набиев признал, что такое сравнение является «некорректным» и посетовал на то, что зачастую граждане РФ , рабочий стаж которых сильно отличается, получают одинаково низкую пенсию.

Ранее за слова депутата извинились и в отделении его партии. Представители волгоградского отделения «Единой России» подчеркнули, что это сугубо его личное мнение, не имеющее ничего общего с позицией фракции. От имени партии высказался секретарь волгоградского регионального отделения партии Сергей Горняков, сообщает РИА «Новости»

«Безусловно, минимальную пенсию, к сожалению, получают люди добросовестно трудившиеся на благо родины, и законопроектом предполагается подкорректировать пенсионные выплаты. И мы сегодня видим, что на государственном уровне делается все возможное, чтобы поддержать пенсионеров. Со своей стороны добавлю, что публичным людям надо думать прежде, чем делать разного рода заявления. Региональное отделение партии приносит свои извинения по поводу резкого выступления Гасана Набиева», — заявил Горянков.

Кроме того, слова волгоградского депутата в ближайшее время рассмотрят на заседании комиссии партии по этике, отметили в пресс-службе ЕР.

«Мы дадим принципиальную оценку этому возмутительному заявлению и обсудим вопрос совместимости позиции волгоградского депутата с дальнейшим пребыванием в рядах «Единой России», — сообщил заместитель председателя комиссии, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Ранее также стало известно, что сам депутат, нелестно высказывающийся о малоимущих, имеет многомиллионное состояние. Так, по данным справок о доходах Набиева, размещенных на официальном сайте облдумы, за 2017 год он заработал около 14 млн рублей, а 2016 году — свыше 55 млн рублей.

Набиеву также принадлежат две квартиры, а в собственности его супруги значится квартира, земельный участок в 800 кв. м. и одно нежилое строение.

Напомним, что грубые слова в адрес малоимущих пенсионеров депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев высказал накануне — во время внеочередного заседания партии, посвященного поддержке федерального законопроекта об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.

По его мнению, минимальную пенсию в 8 тыс. рублей получают только «алкаши и тунеядцы», которые сами виноваты в таком размере выплаты. В это время остальные пенсионеры получают гораздо большую пенсию. Набиев также подчеркнул, что те, кто в Советском Союзе работал «нормально», а не «тунеядствовал», сейчас получают пенсию в 25 тысяч и больше.

«Я руководил предприятием, где работало около 6 тысяч человек. Спросите у тех работников. У них пенсии сейчас не 8 и не 7 тысяч рублей, а гораздо выше. Они получают пенсии 16-17, а некоторые и 20 тысяч рублей. Это рабочие, которые трудились у станка: сварщики, слесари… У них такие пенсии», — заявил политик.

Отметим, что ранее очередное грубое высказывание в адрес россяин прозвучало от начальника отдела нормативно-правового обеспечения «Роскосмоса» Станислава Жаркова . В ходе дискуссии в фейсбуке он назвал жителей хрущевок «скотобазой», которая «бухает, колется, бросает мусор в подъезде и орет по ночам».

Свое мнение Жарков высказал в ходе обсуждения вопроса о переселении жителей советских панельных домов на нынешнюю территорию Центра Хруничева , где планируется построить новое жилье. В комментариях на своей странице чиновник заявил, что «контингент» хрущевок «засрет» новоиспеченные жилые комплексы в течение двух лет, а также начал оскорблять своих собеседников.

«Что, подгорело? Ты какая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или все сразу?» — написал чиновник.

После этого инцидента Жаркова сняли с должности в «Роскосмосе». Впоследствии он публично извинился за свои слова и заявил, что выражал личное мнение.