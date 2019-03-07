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Топ-менеджер «Газпрома» обматерил подчиненных из-за пропавшего газопровода 

Lenta.ru 18 минут назад
Фото: «Газпром»
Член правления ПАО «Газпром» Сергей Прозоров обругал подчиненных из-за инцидента с газопроводом в городе Приозерск. Аудиозапись его выступления приводит ленинградское издание 47news.
По их информации, Прозоров выступил на закрытом совещании с участием около 30 топ-менеджеров, прошедшем 10 января 2019 года в Санкт-Петербурге. Издание утверждает, что руководство компании знало о нарушениях в ходе строительства объектов в Ленинградской области. В частности, правлению было известно об исчезновении газопровода в Приозерске, на строительство которого было потрачено 1,7 миллиарда рублей.
«Ну, Приозерск — это полный аут, полный. Объект строился по личному указанию Алексея Борисовича (Миллера, председателя правления «Газпрома» — прим. «Ленты.ру»).
Кто визировал, кто смотрел? Вы, явно ни *** (совсем) не разобравшись, не набрались мужской гордости сказать мне. Это попахивает обманом», — сказал Прозоров.
Член правления компании заявил, что испытал «неудобство, дискомфорт и расстройство», когда проводил инспекцию по объектам, строящимся в Ленинградской области. Он сравнил ситуацию на стройплощадках с разрухой 90-х годов, поскольку увидел «незаконченные заборы, ворота и дыру сзади, чтобы все тырить».
«Тот позор, который вы допустили при воровстве трубы. Я не могу понять ваших дальнейших действий.
Почему до сих пор не убираем потенциальную проблему, что стырят ее остатки? Чего сидим, ждем? Ну, мать вашу так!» — ругал Прозоров подчиненных за пропавший газопровод.
6 марта региональная прокуратура возбудила уголовное дело по факту мошенничества при строительстве трубопровода в Приозерске. Работы должны были завершиться до 2014 года, однако сейчас готова только одна из четырех очередей объекта. При этом стороны подписали документы о полной его готовности, а подрядчик получил вознаграждение в 1,7 миллиарда рублей.
Впервые о нарушениях при строительстве газопровода к Приозерску стало известно в 2017 году, когда о них написали СМИ. Выехавшие на место журналисты обнаружили, что функционирует только одна из четырех очередей трубопровода.
В конце 2018 года во время ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина ему задали вопрос о судьбе газопровода и о расследовании нарушений при строительстве. Глава государства пообещал разобраться в ситуации.
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Комментарии
Общество , Владимир Путин , Газпром , Генпрокуратура РФ , 47news.ru , Lenta.ru , Ленинградская область , Приозерск , Санкт-Петербург
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