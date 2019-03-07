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Пять регионов страны ушли в отрыв по потреблению алкоголя 

Ura.Ru + ещё 7 1 час назад
Самыми пьющими регионами России по итогам 2018 года стали Ненецкий автономный округ, Карелия, а также Сахалинская, Магаданская и Московская области. В этих регионах на одного человека за год пришлось 25 литров алкогольных напитков.
В остальных регионах, как свидетельствуют данные рейтинга, составленного Центром исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), на одного человека приходится 14,3 литра алкоголя. Данные рейтинга приводит газета «Известия».
Руководитель центра Вадим Дробиз пояснил, что в регионах-лидерах алкоголя пьют не больше, чем в любом другом субъекте страны. «Просто у них есть больше средств на легальное и безопасное спиртное», — считает социолог.
Дробиз также отметил, что по сравнению с предыдущими годами общее количество потребляемого алкоголя в стране выросло, однако это произошло от того, что под контроль государственной системы учета спиртного ЕГАИС перешла и сельская местность.
Как говорит председатель ассоциации «Здоровый регион» Алексей Шабашов, в каких объемах россияне употребляют нелегальный алкоголь так до конца не ясно, так как не ведется точных данных о ситуации с потреблением самогона, фармакологических субстанций, спирта, и так далее.
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Общество , Видео , Вадим Дробиз , газета "Известия" , Ненецкий Автономный Округ , Республика Карелия
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