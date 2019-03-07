Пять регионов страны ушли в отрыв по потреблению алкоголя

Самыми пьющими регионами России по итогам 2018 года стали Ненецкий автономный округ Карелия , а также Сахалинская, Магаданская и Московская области. В этих регионах на одного человека за год пришлось 25 литров алкогольных напитков.

В остальных регионах, как свидетельствуют данные рейтинга, составленного Центром исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), на одного человека приходится 14,3 литра алкоголя. Данные рейтинга приводит газета «Известия»

Руководитель центра Вадим Дробиз пояснил, что в регионах-лидерах алкоголя пьют не больше, чем в любом другом субъекте страны. «Просто у них есть больше средств на легальное и безопасное спиртное», — считает социолог.

Дробиз также отметил, что по сравнению с предыдущими годами общее количество потребляемого алкоголя в стране выросло, однако это произошло от того, что под контроль государственной системы учета спиртного ЕГАИС перешла и сельская местность.

Как говорит председатель ассоциации «Здоровый регион» Алексей Шабашов, в каких объемах россияне употребляют нелегальный алкоголь так до конца не ясно, так как не ведется точных данных о ситуации с потреблением самогона, фармакологических субстанций, спирта, и так далее.