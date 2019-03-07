Каких законов не хватает женщинам

Российское законодательство предусматривает ряд гарантий и льгот для женщин — от запрета привлекать представительниц прекрасного пола к работе в ночное время до определённой защиты от увольнения. Как ещё можно улучшить положение женщин, накануне Международного женского дня « Парламентской газете » всерьёз и в шутку рассказали законодатели.

Алименты от государства

Если бывший муж не считает нужным переводить деньги на содержание своих детей, то это за него должно делать государство, уверена заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина

«Пусть из специального фонда ежемесячно отчисляются деньги, а потом уже власти будут разыскивать неплательщиков и возвращать в казну то, что потрачено», — объяснила депутат. Она считает, что если женщина будет чувствовать всестороннюю поддержку государства в вопросах алиментов, ей будет легче решиться на рождение детей.

Бабушки на зарплате

Изменение пенсионного законодательства можно использовать для блага и пожилых людей, и молодых родителей, считает член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева . «Зарплату за „сидение с внуками“ будет платить государство и таким образом будет решено сразу несколько проблем. Родители смогут работать в полную силу, а бабушки — получать деньги», — объяснила она свою идею.

Сенатор уверена, что без бабушек вообще нельзя растить детей, в противном случае теряется преемственность поколений. «А вот если за прогулки с любимыми внуками ещё и будут приплачивать, то это станет вообще идеальной ситуацией», — сказала она.

Декрет с сохранением должности

Необходимо сделать так, чтобы женщина после декрета обязательно смогла вернуться на прежнюю должность, заявил член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный

Он напомнил, что если до декрета дама занимала руководящий пост, например, в банке, то после выхода на работу, ей его назад, чаще всего, не отдают. «И это настоящая проблема. Бывает и так, что просто не хотят брать назад в компанию под разными предлогами, например сокращая должность. Особенно это касается коммерческих структур», — сказал парламентарий.

Зарплата в отпуске по уходу за ребёнком

Приравнять родительский труд к производственному предложила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт. Она считает, что если женщина сделала выбор три года отдать своему ребёнку и не растрачиваться на работу, то государство должно её поддержать и платить всё это время среднюю зарплату по региону.

«Я уверена, что женщина должна иметь право выбора: либо посвятить себя семье и детям, не сильно потеряв материально, либо совершенствоваться на профессиональной стезе», — высказала свою точку зрения сенатор.

Она призналась, что сама не уходила в декретный отпуск, когда росли её дети, и теперь очень об этом сожалеет. «У меня замечательные дети, они понимают, что мне тогда надо было работать, но сама я чувствую, что мало была с ними: недообнимала их, недотискала, недоболела с ними».

Выплаты на походы по магазинам

Способ помочь женщинам быстрее снимать стресс и от того стать счастливее нашёл первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Вячеслав Тимченко . Он предложил выдавать дамам субсидии на регулярные покупки. «Знаю, что терапия шопингом очень действенная. Только не уверен, что это должна быть разовая выплата — лучше регулярные», — сказал сенатор.

Он также предложил открыть в каждой крупной компании свой SPA-салон, чтобы женщины, которые много работают, могли там ненадолго расслабиться в течение дня.

За ложь женщине — штраф

«Я понимаю, что мы не всегда хотим услышать честный ответ на тот или иной вопрос. С другой стороны, если знать правду, будет легче принять многие решения и выстраивать свою жизнь», — объяснила депутат, добавив, что правду лучше говорить не только в личных отношениях, но и в деловых.

«А вот обязать мужчин любить нас, к сожалению, невозможно. Да это, наверное, был бы уже перебор», — заключила Светлана Журова.