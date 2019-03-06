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Школьникам разослали интимные фото завуча в Набережных Челнах 

Рамблер 20 минут назад
Фото: РИА Новости
В пригороде Набережных Челнов неизвестные разослали школьникам и их родителям интимные фотографии завуча. Об этом сообщает издание «Бизнес Online».
Молодая женщина работает в Малошильнинской средней школе заведующей по воспитательной части. Как сообщил источник издания, она познакомилась с молодым человеком в интернете. Он попросил ее сделать несколько обнаженных фото и прислать ему.
Позже ее страницу в соцсети взломали, а снимки разослали всем ее знакомым, в том числе ученикам школы и их родителям.
По факту инцидента проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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