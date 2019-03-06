Школьникам разослали интимные фото завуча в Набережных Челнах

В пригороде Набережных Челнов неизвестные разослали школьникам и их родителям интимные фотографии завуча. Об этом сообщает издание «Бизнес Online».

Молодая женщина работает в Малошильнинской средней школе заведующей по воспитательной части. Как сообщил источник издания, она познакомилась с молодым человеком в интернете. Он попросил ее сделать несколько обнаженных фото и прислать ему.

Позже ее страницу в соцсети взломали, а снимки разослали всем ее знакомым, в том числе ученикам школы и их родителям.

По факту инцидента проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.