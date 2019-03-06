Назван доход владимирской чиновницы, высказавшейся о питании школьников

Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева , заявившая, что обеспечивать питанием детей — это обязанность родителей, за 2017 год заработала около 1,4 миллиона рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте регионального правительства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что во Владимире для части учеников младших классов отменили бесплатные завтраки. Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева, ссылаясь на закон "Об образовании", заявила, по данным СМИ, что учебные заведения ответственны только за обеспечение условий для организации питания, а обеспечить само питание — "это уже вопрос родителей". Департамент образования области позже пояснил слова чиновницы, отметив, что речь шла о том, что бесплатным питанием обеспечиваются только дети, имеющие право на льготы; питание остальных должны оплачивать сами родители.

Согласно декларации, в 2017 году Беляева заработала 1,397 миллиона рублей. У чиновницы в собственности находится земельный участок площадью 500 квадратных метров и квартира площадью 31,7 "квадрата" кроме того, в ее пользовании есть еще одна квартира площадью 31,1 квадрата. В течение последних двух лет годовой доход чиновницы существенно не менялся.