Пока вы спали: США ударят по газовым гигантам России 

Чем «второй поток» грозит Украине
Запуск газопровода «Северный поток — 2» грозит Украине ухудшением экономического положения и снижением влияния в Европе, пишут «Известия». Вероятнее всего, загрузка газотранспортной системы Украина в течение одного-двух лет после ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2», а также «Турецкого потока» будет составлять около 55 миллиардов кубометров газа в год. Между тем украинская ГТС едва рентабельна при транзите 60 миллиардов кубов. Это грозит стране значительным ухудшением экономического положения и снижением энергетического и, как следствие, политического влияния в Восточной Европе.
Россия признала Севморпуть своим
Россия придумала правила прохода иностранцами по Северному морскому пути. Их, как сообщают «Известия», разработало правительство. Отныне иностранные военные суда обязаны уведомлять Россию о намерении побывать на Севморпути за 45 суток, а преодолевать его лишь с российскими лоцманами на борту. Невыполнение этих условий может привести к аресту либо уничтожению корабля.
«Это исторически сложившаяся единая транспортная коммуникация, которая считается нашим национальным достоянием. Выходит маршрут за пределы территориальных вод или нет — значения не имеет», — объяснил вице-президент Российской ассоциации морского права Камиль Бекяшев.
Как работают черные риэлторы
Черные риэлторы получают доли в квартирах в «подарок», подселяют «профессиональных соседей», которые делают жизнь других собственников невыносимой, чтобы те продали свои доли. «Известия» описали рядовую схему мошенников. Черные риэлторы обходят закон о преимущественном праве родственников на покупку доли за счет мнимого договора дарения, после чего в дело вступают «профессиональные соседи», которые портят жизнь остальным собственникам.
«Квартирное рейдерство зашло так далеко, что его уже называют особо опасной формой социального терроризма», — заявил депутат Госдумы Игорь Торощин, вместе с коллегами подготовивший законопроект о запрете продажи микродолей.
Война Индии и Пакистана добралась до моря
Новый индийско-пакистанский конфликт добрался до моря, пишет «Коммерсант». Об этом свидетельствуют вчерашние заявления военных обеих стран. Военно-морские силы Пакистана обвинили индийскую подлодку в попытке войти в территориальные воды страны. В свою очередь, ВМС Индии заявили о подготовке террористами из Пакистана новых атак в индийской части Кашмира «в том числе с моря».
США ударят по газовым гигантам России
Расплывчатые формулировки в законопроекте об «адских» санкциях могут ударить по газовой отрасли России, пишут «Ведомости». Проект закона подразумевает наказание за участие в новых проектах по добыче сырой нефти в России. Однако использованный в нем термин crude oil используется еще и для газового конденсата. При этом в документе не сказано, подразумевается он или нет. Между тем в России практически нет исключительно газовых месторождений — чаще всего вместе с газом добывается и газовый конденсат. Таким образом под санкции могут попасть и газовые месторождения.