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Каждый пятый житель РФ готов участвовать в политических протестах 

News.ru 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Каждый пятый гражданин России выразил готовность участвовать в массовых акциях с политическими требованиями.
Согласно опросу, проведённому «Левада-центром», лишь 20% россиян готовы выйти на улицы городов и заявить о своих политических требованиях.
При этом возможность своего участия в акциях с экономическими требованиями не исключили 26% респондентов, а 69% опрошенных категорически отказались присоединяться к подобным мероприятиям, сообщает «Интерфакс».
Ранее News.ru писал о том, что Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в феврале провёл опрос о роли профсоюзов в жизни трудящихся, а заодно узнал мнение граждан о проекте «Профсоюз Навального». Однако ответы респондентов об известном оппозиционере в официальный отчёт не попали.
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Общество , Социология , Левада-центр , ВЦИОМ , Интерфакс
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