Каждый пятый житель РФ готов участвовать в политических протестах

Каждый пятый гражданин России выразил готовность участвовать в массовых акциях с политическими требованиями. Согласно опросу, проведённому «Левада-центром» , лишь 20% россиян готовы выйти на улицы городов и заявить о своих политических требованиях. При этом возможность своего участия в акциях с экономическими требованиями не исключили 26% респондентов, а 69% опрошенных категорически отказались присоединяться к подобным мероприятиям, сообщает «Интерфакс» Ранее News.ru писал о том, что Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в феврале провёл опрос о роли профсоюзов в жизни трудящихся, а заодно узнал мнение граждан о проекте «Профсоюз Навального». Однако ответы респондентов об известном оппозиционере в официальный отчёт не попали.