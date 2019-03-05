Чиновница объяснила отмену бесплатных завтраков в школах Владимира

Отмену бесплатных завтраков для учеников младших классов Владимира директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева объяснила тем, что организация питания детей — ответственность родителя.

Ответственностью образовательной организации является обеспечение условий для организации питания, пояснила она.

По ее мнению, само питание — приобретение, подвоз, приготовление продуктов — должны обеспечивать родители.

«Нет такой обязанности ни у органов местного самоуправления, ни у департамента образования, ни у школы выделять средства на питание детей», — заявила она в своем выступлении на пресс-конференции, видеозапись которого опубликовал в Сети Томикс ТВ.

По словам Беляевой, люди ошибаются, когда думают, что государство или муниципалитет должны кормить детей.

Она добавила, что сегодня у муниципальных образований появились «новые темы», включая безопасность школ, например, и поэтому приходится выбирать.