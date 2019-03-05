Ведущую «России 1» засмеяли за дорогие кроссовки и отсутствие чувства стиля

Пользователей сети возмутили кроссовки ведущей «России 1» Ольги Скабеевой, в которых она появилась в репортаже из британского Солсбери. Микроблогеры Twitter выяснили, что пара обуви Louis Vuitton на журналистке государственного канала стоит 69,5 тысячи рублей (больше тысячи долларов по текущему курсу).

«Все-таки хорошо оплачивается труд пропагандиста в России», — отмечает автор аккаунта «Недруги за бугром».

Его скепсис поддержали и другие пользователи.

Некоторые из них задались вопросом, есть ли у обладательницы дорогостоящей обуви право осуждать оппозиционеров за дорогие вещи, которые дешевле ее кроссовок.

Микроблогерам показалось, что в репортаже из Солсбери Скабеева, одевавшаяся без помощи стилистов, продемонстрировала отсутствие чувства стиля.

«С чувством вкуса у нее беда, однозначно», — полагает один из юзеров.

«Можно покинуть город Волжск Волгоградской области и с пафосом гулять по Лондону, но это не значит, что город Волжск покинул тебя», — иронизирует «Выживший в уме».

Репортаж Скабеевой из Солсбери был показан в ток-шоу «60 минут» 4 марта. Ведущая прошлась по пути Сергея и Юлии Скрипаль спустя год после их отравления.