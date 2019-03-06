Этого бизнесмена 90-х считали агентом КГБ и убийцей Япончика. Его смерть остается тайной

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, возобновление уголовного дела по расстрелу Калмановича носит процессуальный характер: приостановленные дела периодически снимают с полки, сдувают пыль и проводят по ним дополнительные следственные действия. С этим делом произошла точно такая же история: фактически никаких новых данных ни у оперативников, ни у криминалистов не появилось.

Но остается надежда, что по прошествии многих лет кто-то из знакомых убитого захочет вспомнить детали, которые прольют свет на мотивы преступления. По словам собеседника редакции, одной из причин возобновления дела стала смерть авторитетного бизнесмена, возможно, причастного к преступлению; при жизни он мог оказывать давление на свидетелей. Именно поэтому будут вновь допрошены все те, кто уже беседовал со следователями и оперативниками.

Расстрел на набережной

…Около 16:00 2 ноября 2009 года 61-летний Шабтай фон Калманович выехал из своего офиса на улице Сергея Макеева в районе Пресни: он отправился на деловую встречу, а уже на следующий день собирался вылететь в Израиль . В 16:30, когда его Mercedes S500 остановился на светофоре у дома №12 по Смоленской набережной — там, где она пересекается с Новым Арбатом — с иномаркой поравнялась серебристая «Лада Приора». Ее окна открылись, и киллеры открыли шквальный огонь по лобовому стеклу Mercedes: обычно бизнесмен ездил на переднем пассажирском сиденье.

В Калмановича попали восемь пуль — он погиб на месте. Его водитель Петр Туманов был ранен в грудь, но нажал педаль газа и уехал с места расстрела. Только через три километра, возле дома 10 на Новодевичьем проезде, силы его оставили, а изрешеченный Mercedes выехал на тротуар и врезался в дерево. В 16:40 около у машины с пулевыми пробоинами остановился милицейский патруль.

Водитель Туманов был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского, где его экстренно прооперировали. Следователи собрали на месте преступления 19 гильз калибра 9 миллиметров. Удалось установить, что киллеры стреляли из двух пистолетов-пулеметов. Но сами орудия преступления так и не были обнаружены. Более того — расстрел так и не попал в поле зрения камер видеонаблюдения. Пришедший в себя после операции водитель дал подробные показания, но ничего существенного сообщить не смог — никого из киллеров он не видел.

Тогда же выяснится, что раненый водитель забрал с собой в больницу 1,5 миллиона долларов наличными — эти деньги Калманович взял с собой на встречу. Позже Туманов отдаст всю сумму представителям убитого — но то, что стрелявшие даже не попытались забрать сумку с деньгами, исключило версию разбойного нападения.

Уголовное дело возбудили следователи отдела СКП по Центральному административному округу — но уже на следующий день его забрали в столичный главк СКП, а еще через несколько дней — в центральный аппарат. Несмотря на то что следователи и оперативники, что называется, рыли землю носом, никаких следов преступников найти не удалось. Через год расследование было приостановлено со стандартной формулировкой — «за неустановлением лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности в качестве обвиняемого».

Тень КГБ и африканские алмазы

Убийство Калмановича стало одним из самых громких убийств нулевых: в Москве того времени он был очень заметной фигурой. Да и в целом биография Калмановича отличалась неординарностью.

Он родился в городе Каунас Литовской ССР 18 декабря 1947 года в еврейской семье. Папа его был директором завода резинотехнических изделий, а мама — главбухом мясокомбината. Там же, в Каунасе, Шабтай окончил среднюю школу и политехнический институт, став инженером химического производства. В 1971 году вместе с семьей эмигрировал на историческую родину — в Израиль, где окончил университет и начал заниматься бизнесом. Поговаривали, что уже тогда он начал сотрудничать с советской разведкой: якобы Калмановичу дали задание внедриться в руководство Израиля. Он сам об этом периоде жизни рассказывал неохотно, обещая издать мемуары, как только утратят силу некие договоренности. Сделать это Калманович так и не успел.

Через некоторое время бизнесмен уехал в Южную Африку, где участвовал в целом ряде прибыльных проектов в сфере недвижимости — в том числе, в строительстве казино «Сан-Сити». К началу 80-х Калманович стал владельцем многомиллионного состояния — его происхождение многие считали темным. Поговаривали, что бизнесмен мог сделать его на торговле контрабандными алмазами. Впрочем, сам Калманович особо не скрывал, что имел тесные связи с тогдашними лидерами Ботсваны и Сьерра-Леоне. Эти страны известны большими запасами алмазов, а их власти своей «договороспособностью».

Как бы там ни было, но к концу 80-х Шабтай Калманович стал в Израиле весьма влиятельным и уважаемым человеком. Поэтому большой неожиданностью для многих стал его арест в 1988 году, когда Калмановича обвинили в шпионаже в пользу СССР. При этом, судя по всему, его шпионская деятельность была столь же бурной, как и бизнес. Будучи членом партии «Авода», он имел доступ в правительство и в Кнессет (парламент), благодаря чему успешно собирал информацию, в том числе секретную, о внутренней политике Израиля.

По данным издания The Daily Telegraph, в ЦРУ считали, что Калманович также передавал в Москву данные, полученные «Моссадом» от своего американского разведчика Джонатана Полларда (в конце 80-х годов приговоренного к пожизненному сроку за шпионаж). А некоторые израильские СМИ и вовсе предполагали, что Калманович был двойным агентом, работая и на КГБ, и на Общую службу безопасности Израиля (Шин-бет).

Продюсер №1

В 1993 году Шабтай Калманович досрочно вышел на свободу — за него активно просили многие уважаемые евреи всего мира. При этом в переговорах участвовали Иосиф Кобзон и тогдашний вице-президент России Александр Руцкой . После освобождения Калманович перебрался в Россию: здесь вместе с Кобзоном он организовал несколько фирм по торговле косметикой и парфюмерией. Кроме того, бизнесмена интересовала недвижимость и торговля: в частности, в 1994 году он вложился в реконструкцию Тишинского рынка в Москве. Калмановича также называли директором Дорогомиловского рынка.

Впрочем, известность Калмановичу принес не бизнес, а баскетбольные проекты. Так, в 1996 году он вложил средства в легенду литовского баскетбола — каунасский «Жальгирис», который достиг при нем больших успехов на международной арене. За это президент Литвы наградил Калмановича орденом Великого князя Литовского Гядиминаса. При этом сам бизнесмен утверждал, что получил также титул барона — а потому предпочитал, чтобы его называли Шабтай фон Калманович и даже внес эту приставку в паспорт.

Но через некоторое время он вступил в конфликт с советом директоров литовского клуба — и стал спонсором женского баскетбольного клуба УГМК из Екатеринбурга. Правда, после череды успехов Калманович ушел и оттуда: американских легионерок клуба поймали на использовании поддельных паспортов. Но это ничуть не охладило баскетбольный пыл бизнесмена: он стал поднимать подмосковный женский клуб «Спартак», став его президентом (позже деятельность Калмановича на этом посту следствие сочтет одной из возможных причин его убийства). Кроме того, предприниматель получил должность главного менеджера российской женской сборной по баскетболу.

След Япончика

Для человека такого масштаба, как Шабтай Калманович, было мало общения с людьми законопослушными: общался бизнесмен и с теми, чья репутация считалась сомнительной с точки зрения закона. В частности, к его знакомым причисляли лидеров Солнцевского организованного преступного сообщества (ОПС) и одного из главных российских воров в законе, Вячеслава Иванькова по кличке Япончик. Последний, к слову, скончался 9 октября 2009 года — всего за месяц до убийства Калмановича, так и не оправившись после покушения 28 июля на выходе из столичного ресторана «Тайский слон».

Между тем спустя неделю после гибели Калмановича источник в правоохранительных органах рассказал «МК» об одной из версий, которые рассматривались следствием. По ней, погибший мог быть… заказчиком убийства Япончика, и с этой точки зрения убийство самого Калмановича выглядело как месть преступного сообщества за гибель своего лидера.

По словам источника, сам убитый бизнесмен «к криминальному миру не относился», но был вынужден делить с Иваньковым влияние в сфере шоу-бизнеса, который вор в законе якобы хотел контролировать едва ли не полностью. Собеседник «МК» предполагал, что Калманович мог захотеть устранить могущественного партнера и конкурента. Издание рассказывало, что криминальные третейские судьи постановили найти заказчика убийства до сороковин Япончика — и сделать это оказалось несложно, так как заказчик «воспользовался услугами дешевого снайпера».

Руководитель частного охранного агентства по имени Николай пояснил, что «киллера, стреляющего из винтовки Драгунова с 80 метров, изначально считают расходным материалом»: от него нередко избавляется сам заказчик, так как наемный убийца может выдать нанимателя. Согласно этой теории, Калманович хотел откупиться от криминального мира — и как раз для этого в день своей гибели вез 1,5 миллиона долларов. Бизнесмен ехал без охраны, так как был уверен, что деньги у него возьмут — да и «являться к третейским криминальным судьям в присутствии охраны не положено». Но третейские судьи — их было трое — приговорили Калмановича к публичной казни. При этом исполнители были из бывших спецназовцев, и им приказали не брать денег, бывших при бизнесмене…

Однако эта версия подтверждения не получила: во-первых, сам Калманович в 1997 году в беседе с корреспондентом «Коммерсанта» заявил, что не знаком с Япончиком, он знает, «кто такой Иваньков, но только по газетам». И, во-вторых, агентура МВД и ФСБ в преступных кругах ничего подобного не сообщала — что противоречит версии о публичном приговоре. Более того, эмиссары преступных групп заверили оперативников, что к расстрелу на набережной отношения не имеют.

Аптечные тайны

Среди прочих при расследовании дела об убийстве фон Калмановича проверялась и версия о его причастности к махинациям на лекарственном рынке столицы. Действительно, в сферу интересов бизнесмена входил и фармбизнес. Более того, несколько фирм, соучредителем которых был Калманович, занимались импортом лекарственных средств, в том числе — жизненно важных, что гарантирует стабильные бюджетные поступления. Между тем Калманович в этих вопросах тесно сотрудничал с Иосифом Кобзоном — также крупным игроком на фармацевтическом рынке.

Сам Шабтай жаловался нескольким знакомым, что некий партнер по бизнесу его крупно кинул — и Калманович предъявил ему претензии. В то же время Иосиф Кобзон говорил, что поссорился с фон Калмановичем, так как их взгляды на бизнес разошлись.

— Однако ни оперативным, ни следственным путем получить доказательства того, что тот самый партнер и есть Кобзон, при расследовании уголовного дела не удалось, — рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, имевший непосредственное отношение к следствию.

Эта версия, по его данным, длительное время оставалась приоритетной, и так и не была опровергнута. Впрочем, и подтверждена она тоже не была. А поскольку далеко не вся бизнес-империя фон Калмановича была официально оформлена на него, ко многим документам следствию получить доступ так и не удалось.

Среди других версий рассматривались месть за работу на разведку (как со стороны отечественных спецслужб, так и израильских и американских), финансовые разногласия, возникшие в связи с реконструкцией Тишинского рынка и проблемы с инвестициями в строительство жилья — эта версия проверялась также очень тщательно. Но почти год расследования не смог исключить ни одну из них.

— Сам Шабтай не был конфликтным человеком, — говорил Иосиф Кобзон вскоре после убийства Калмановича. — Был хитрым — из тех, кто свое не упустит. Он мог вклиниться в какую-то ситуацию, чтобы ее разрулить. Наши дороги разошлись из-за непонимания.

В свою очередь бывший депутат Госдумы Алексей Митрофанов в ноябре 2009 года отмечал, что «не помнит названий компаний, принадлежавших погибшему бизнесмену».

— Я знаю, что его отношения с партнерами нередко были понятийными и не оформлялись на бумаге, но о конфликтах, связанных с бизнесом, я от него не слышал, — рассказывал Митрофанов. — Это был очень креативный человек с большим кругом интересов. Не надо забывать, что Шабтай был разведчиком, участвовал в строительстве парка развлечений «Сан-Сити» в Южной Африке, организовал приезд в Россию Майкла Джексона, давал деньги Земфире на запись альбома и создал очень клевую женскую баскетбольную команду, которая теперь осиротела.