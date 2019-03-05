В рекламе спрея «Гексорал» нашли нарушения

"Комиссия ФАС России признала ООО "Джонсон & Джонсон" виновным в нарушении закона о рекламе. В октябре 2018 года в эфире ряда телеканалов (ТВ-3, Первый канал, СТС) компания распространяла ненадлежащий рекламный ролик лекарственного препарата "Гексорал", — говорится в сообщении.

Компании выдано предписание о прекращении нарушения закона "О рекламе", а материалы переданы для возбуждения дела об административном правонарушении.

Как поясняет служба, в рекламе используется утверждение "Гексорал. Болезнетушитель №1", но сноска, которая поясняет, что речь идет о спрее, что является первым в линейке "Гексорала" по продажам в штуках, занимает всего 2% площади кадра.

"Сноска, выполненная мелким шрифтом, размещенная на незначительной площади кадра и демонстрирующаяся лишь 3 секунды, не позволяет потребителям воспринять содержащуюся в ней информацию. А значит, фактически в рекламе отсутствует. При этом информация о первенстве "Гексорала" приводится в рекламе крупным шрифтом, на ней фиксируется внимание потребителей", — уточняет служба.

Из рекламы также следует, что боль в горле, возникшая у ее героев, устраняется после применения лекарственного препарата. "Хотел, чтобы все болели, но оказался Гексорал сильнее!". "Подобное заверение потребителей в эффективности препарата и гарантия его положительного действия в лечении нарушают требования закона", — подчеркивает ФАС. Так как реклама лекарственных средств не должна гарантировать положительное действие объекта рекламирования, его безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий.