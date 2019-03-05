Васильева предложила вернуть в школы домашний климат

Министр во вторник находится визитом в Хабаровске . Она провела совещание с руководителями органов исполнительной власти в сфере образования регионов ДФО по вопросам реализации национального проекта "Образование".

"На сегодняшний день одной из главных проблем является возвращение домашнего климата в школу… То, что происходит в школах в последние два года, не может считаться нормальным. Наличие психологов в каждой школе это обязательно, потому что на сегодняшний день нам трудно будет справиться с дальнейшими выпадами", — сказала Васильева.

Она сообщила, что у современных школьников меняется мотивация. Совсем недавно 16-летние подростки были заточены на лидерство и успех, сейчас им это уже не интересно. Раньше в школе были друзья, сейчас друзей заменяют гаджеты, отмечает министр.

"Идет вторая волна большого процесса — отсутствие желания идти в школу у детей разного возраста. Некоторые психологи называют это выгоранием. Так вот, выгорание бывает во втором, третьем, десятом классе", — отметила министр.

По ее словам, выгоранию способствуют несколько факторов. По сравнению с 1978 и 1981 годами, количество учебных часов в неделю в школах не увеличилось, но возросла загруженность школьников. Здесь и школьные задания, и желание родителей максимально загрузить ребенка занятиями вне уроков.

Министр рассказала историю одного московского второклассника, которому задали сделать проект — презентацию по книге Дефо "Робинзон Крузо". По ее словам, шесть часов родители школьника читали и пересказывали ему главы из книги, потом они сделали презентацию, за которую одноклассники поставили мальчику 24 "крестика", и презентация осталась в школе.

"Проектная деятельность вещь хорошая, когда она без фанатизма… Если есть хорошие проекты, они должны куда-то кому-то идти, потому что проектная деятельность, это применение того, что ты знаешь, к той жизни, в которой живешь, а проект ради проекта давайте заканчивать", — подчеркнула Васильева.

Она отметила, что дети мало видят родителей и мало бывают на свежем воздухе, потому что загружены выполнением различных заданий, даже в выходные.