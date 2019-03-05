Пока вы спали: «таинственная» российская ракета испугала Запад 

«Ненависть» россиян обеспокоила Еврокомиссию
Еврокомиссию против расизма и нетерпимости обеспокоила «ненависть» россиян к ЛГБТ, мигрантам, украинцам, мусульманам и северокавказцам, а также недостаточная борьба властей с дискриминацией. Об этом пишет «Коммерсант». Учрежденная Советом Европы комиссия изучила законодательство РФ и подготовила доклад. Согласно ему, россияне многих ненавидят, а власти не всегда критикуют их за это. Кроме того, само законодательство по борьбе с дискриминацией недостаточно комплексно, а антиэкстремистское, наоборот, чересчур обширно. Частью доклада стали более двух десятков рекомендаций властям России, однако две из них в ЕКРН называют важнейшими — создание органа для расследования жалоб на полицию, независимого от полиции и прокуратуры, а также доступ несовершеннолетних к информации о гомосексуализме.
"Таинственная" российская ракета стала "инфернальной" для Запада
«Таинственная» российская ракета «Буревестник» приобретает в иностранных СМИ «инфернальный» образ, пишут «Известия». Издание проанализировало видео испытательного пуска межконтинентальной крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой, показанное Министерством обороны РФ еще в 2018 году, и объяснило, каким на самом деле будет «Буревестник». Длина ракеты — примерно 9-11 метров, форма фюзеляжа и носовой части — угловатая, крылья находятся сверху, а отсеки с работающими от ядерной энергоустановки нагревателями, «скорее всего», под днищем и по бортам. «Вероятно», что «Буревестник» будет запускаться с наземной пусковой установки, а корректироваться — по экстремальным точкам местности.
Россиянам придумали новый штраф
Оскорбление общественных и государственных институтов может стать в России административным правонарушением, сообщает «Парламентская газета». Сегодня соответствующие поправки будут рассмотрены в комитете Госдумы по государственному строительству и законодательству. Они подразумевают арест на 15 суток и штраф в размере пяти тысяч рублей за оскорбление общественных и госинститутов. Зампред комитета Людмила Бокова не объяснила, что конкретно подразумевается под общественными и государственными институтами, но подчеркнула, что наказания за критику власти поправки не предусматривают.
Треть россиян станут мусульманами
30% россиян через 15 лет будут мусульманами. Об этом в ходе прошедшей в Госдуме конференции об истории ислама в России заявил глава совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. Видеозапись мероприятия опубликована на сайте нижней палаты парламента. По словам Гайнутдина, таков подтверждающийся «практикой» прогноз, сделанный специалистами с «несомненной» компетентностью. Гайнутдин предупредил, что «искусственное» сдерживание роста числа мусульман будет эффективно лишь в краткосрочной перспективе и способно «осложнить» межрелигиозные отношения в стране.
«Объективная картинка, нравится она кому-то, не нравится, но состав, качественный и количественный, мусульман будет расти», — согласился зампред Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов.
Вепсам определили соцпенсию
Вепсы смогут получать социальную пенсию, если соответствующий законопроект будет принят, сообщает «Парламентская газета». Документ подготовило Министерство труда России. Согласно его тексту, перечень районов проживания малочисленных народов Севера, которым положена соцпенсия по старости, следует расширить за счет включения в него Прионежского муниципального района Карелии. Там живет финно-угорский народ вепсы. Всего вепсов, согласно подсчетам Минтруда, 429 человек.