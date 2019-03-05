В РЖД отреагировали на корпоратив со стриптизом

Организаторов скандального корпоратива РЖД ждет взыскание

Накануне СМИ распространили видео, на котором две девушки в нижнем белье откровенно танцуют для сотрудников эксплуатационного вагонного депо Максим Горький — подразделения филиала РЖД

По данным прессы, стриптиз был «подарком» мужчинам ко Дню защитника отечества.

В пресс-службе Приволжской железной дороги радиостанции рассказали, что организаторы выступления девушек понесут наказание — будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее аналогичный «подарок» к 23 февраля получили сотрудники московского парка Горького и отдела полиции №2 управления МВД по Улан-Удэ.

Старший дознаватель отдела полиции, организовавшая стриптиз, была уволена, а предупреждения о неполном служебном соответствии были объявлены нескольким более высокопоставленным правоохранителям.

В свою очередь, руководство парка Горького пообещало провести служебное расследование. О его результатах пока не сообщалось.