В РЖД отреагировали на корпоратив со стриптизом

Организаторы стриптиза в актовом зале волгоградского вагонного депо будут наказаны, рассказали радиостанции «Говорит Москва» в пресс-службе Приволжской железной дороги.
Накануне СМИ распространили видео, на котором две девушки в нижнем белье откровенно танцуют для сотрудников эксплуатационного вагонного депо Максим Горький — подразделения филиала РЖД.
По данным прессы, стриптиз был «подарком» мужчинам ко Дню защитника отечества.
В пресс-службе Приволжской железной дороги радиостанции рассказали, что организаторы выступления девушек понесут наказание — будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
Ранее аналогичный «подарок» к 23 февраля получили сотрудники московского парка Горького и отдела полиции №2 управления МВД по Улан-Удэ.
Старший дознаватель отдела полиции, организовавшая стриптиз, была уволена, а предупреждения о неполном служебном соответствии были объявлены нескольким более высокопоставленным правоохранителям.
В свою очередь, руководство парка Горького пообещало провести служебное расследование. О его результатах пока не сообщалось.