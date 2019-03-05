Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Известия»: производители ячменя и солода предложили установить минимальную цену на пиво 

ТАСС + ещё 1
Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции направил в Министерство финансов РФ предложение об установлении минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво на уровне 35 руб. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на представителя организации.
По информации издания, МРЦ рассчитана на основании затрат на сырье и материалы, производственные и внепроизводственные расходы, минимальную рентабельность и акциз. При этом уточняется, что сумма в 35 руб. не включает наценку дистрибутора, которая составляет порядка 10%, и торговой сети. Представитель союза пояснил "Известиям", что все расчеты уже направлены в Минфин.
По мнению представителя Союза производителей ячменя и солода, установление МРЦ в 35 руб. позволит повысить качество продаваемой продукции и сократить долю фальсификата на рынке, которая сегодня составляет около 10%. По данным газеты, в настоящий момент минимальная цена на бутылку пива составляет около 30 руб., а средняя — 50-60 руб.
"Мы в целом за МРЦ, если отладить администрирование. Сейчас преждевременно начинать обсуждать уровень минимальной розничной цены без проведения детальных расчетов МРЦ вводить нельзя", — уточнил изданию глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. В свою очередь замглавы ведомства Илья Трунин пояснил "Известиям", что "введение минимальных цен имеет смысл только с точки зрения ограничения доступности алкоголя".
Минимальные цены на алкоголь устанавливаются Минфином с 2009 года в целях борьбы с теневым производством. Сейчас в России действуют минимальная розничная цена на водку в размере 205 руб. за 0,5 л, на коньяк — в размере 371 руб. за 0,5 л, на шампанское — в размере 164 руб. за 0,75 л. Кроме того, рассматривается возможность введения минимальной розничной цены на разные категории вин.
ТАСС: последние новости
Посетителям фестиваля "Московская Масленица" предложат 200 видов блинов "Известия": в РФ зафиксированы проблемы с продажей алкоголя из-за ошибок в ГИС ГМП Дочернее предприятие Роскосмоса уволило сотрудника, оскорбившего жителей хрущевок
Комментарии6
Общество , Видео , Экономика , Илья Трунин , Алексей Сазанов , Минфин , газета "Известия"
Читайте также
Видео
Умер Люк Перри
Шоу-бизнес
СБУ установила слежку за Зеленским
В мире Украина
Гуайдо вернулся в Венесуэлу
В мире
Уже поздно: в РПЦ «похоронили» россиян
Общество
Униженный Трампом Порошенко попал на деньги
Украина В мире
Трамп «отомстил» России за кризис на Украине
США В мире
Указ Путина: «Надежды на спасение нет»
Политика Армия
Пескова оперировали пять часов
Шоу-бизнес Общество
Хаматова поблагодарила Горбачева за перестройку
Общество Политика
В США раскрыли «секрет» российского «Посейдона»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение