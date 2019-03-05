«Известия»: производители ячменя и солода предложили установить минимальную цену на пиво

Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции направил в Министерство финансов РФ предложение об установлении минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво на уровне 35 руб. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на представителя организации.

По информации издания, МРЦ рассчитана на основании затрат на сырье и материалы, производственные и внепроизводственные расходы, минимальную рентабельность и акциз. При этом уточняется, что сумма в 35 руб. не включает наценку дистрибутора, которая составляет порядка 10%, и торговой сети. Представитель союза пояснил "Известиям", что все расчеты уже направлены в Минфин.

По мнению представителя Союза производителей ячменя и солода, установление МРЦ в 35 руб. позволит повысить качество продаваемой продукции и сократить долю фальсификата на рынке, которая сегодня составляет около 10%. По данным газеты, в настоящий момент минимальная цена на бутылку пива составляет около 30 руб., а средняя — 50-60 руб.

"Мы в целом за МРЦ, если отладить администрирование. Сейчас преждевременно начинать обсуждать уровень минимальной розничной цены без проведения детальных расчетов МРЦ вводить нельзя", — уточнил изданию глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. В свою очередь замглавы ведомства Илья Трунин пояснил "Известиям", что "введение минимальных цен имеет смысл только с точки зрения ограничения доступности алкоголя".

Минимальные цены на алкоголь устанавливаются Минфином с 2009 года в целях борьбы с теневым производством. Сейчас в России действуют минимальная розничная цена на водку в размере 205 руб. за 0,5 л, на коньяк — в размере 371 руб. за 0,5 л, на шампанское — в размере 164 руб. за 0,75 л. Кроме того, рассматривается возможность введения минимальной розничной цены на разные категории вин.