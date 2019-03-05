В России могут запретить скидки на сигареты

Возможно, что в России запретят делать скидки на табачную продукцию по аналогии с алкогольной продукцией. Соответствующий законопроект уже внесён в Госдуму , а 5 марта его планирует рассмотреть Комитет палаты по госстроительству и законодательству.

Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от ЛДПР «Единой России» во главе с Сергеем Катасоновым (ЛДПР). Они предложили запретить применение скидок с цены табачных изделий через их продажу по цене ниже максимальных розничных цен, а также убрать из закона норму о минимальной розничной цене табачной продукции, которую устанавливает производитель.

В пояснительной записке к документу отмечается, что сейчас законодательство, с одной стороны, запрещает применение любых скидок для табачной продукции, но при этом допускает установление на нее минимальных розничных цен, которые могут быть на уровне 75% от минимальной розничной цены (МРЦ). Фактически это и есть скидка в 25% от МРЦ, стимулирующая продажу табачных изделий.