Возможно, что в России запретят делать скидки на табачную продукцию по аналогии с алкогольной продукцией. Соответствующий законопроект уже внесён в Госдуму, а 5 марта его планирует рассмотреть Комитет палаты по госстроительству и законодательству.
Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от ЛДПР и «Единой России» во главе с Сергеем Катасоновым (ЛДПР). Они предложили запретить применение скидок с цены табачных изделий через их продажу по цене ниже максимальных розничных цен, а также убрать из закона норму о минимальной розничной цене табачной продукции, которую устанавливает производитель.
В пояснительной записке к документу отмечается, что сейчас законодательство, с одной стороны, запрещает применение любых скидок для табачной продукции, но при этом допускает установление на нее минимальных розничных цен, которые могут быть на уровне 75% от минимальной розничной цены (МРЦ). Фактически это и есть скидка в 25% от МРЦ, стимулирующая продажу табачных изделий.
Согласно исследованию «Infoline-Аналитики», проведенному в 2017 году, в ряде российских регионов, сигареты по ценам ниже МРЦ можно обнаружить в более чем 95% сетевых магазинов и в более чем 55% объектов традиционной торговли.