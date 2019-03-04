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Нелли Кобзон показала вещи из семейной коллекции 

Рамблер 1 час назад
Вдова народного артиста Иосифа Кобзона представила вещи из семейной коллекции, в которую входят произведения декоративно-прикладного искусства, созданные известными европейскими мануфактурами в первой половине XIX века. Вазы, шкатулки, декоративная посуда — все эти экспонаты представлены на выставке «Женский вкус» в музее Тропинина. Особую ценность коллекции составляют старинные бинокли — подарки Иосифа Давыдовича своей супруге. По словам самой Нелли Кобзон, мэтр советской эстрады с радостью дарил ей все эти раритетные предметы, пополняя ее собрание уникальными биноклями, которые до сих пор прекрасно функционируют.
Общество , Видео , Другое , Новости Москвы , Иосиф Кобзон
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