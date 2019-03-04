Пенсионеры получат доплаты к пенсиям

Около 4 миллионов российских пенсионеров смогут получить социальные доплаты к пенсиям сверх величины регионального прожиточного минимума.

Это те люди, которые сегодня получают минимальные пенсии. Пересмотреть расчет индексации выплат малообеспеченным пенсионерам поручил в своем Послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин

Вчера правительство внесло в Государственную Думу законопроект, предусматривающий пересмотр порядка индексации пенсий тем, у кого их размер ниже регионального прожиточного минимума. Как поясняют в Пенсионном фонде России , до последнего времени ежегодная индексация пенсий происходила без учета прожиточного минимума пенсионера.

Иными словами, каждая новая индексация увеличивала размер пенсии и пропорционально уменьшала размер социальной доплаты до прожиточного минимума. Подобный порядок приводил к тому, что размер получаемых пенсионером выплат даже после индексации мог оставаться без изменений.

Когда закон с новыми правилами индексации пенсий вступит в силу, общую сумму доходов пенсионера будут доводить до прожиточного минимума, а затем проводить индексацию пенсии. Прибавка в результате индексации будет выплачиваться сверх прожиточного минимума пенсионера в регионе.

У получателей страховых пенсий по старости, имеющих право на федеральную социальную доплату к пенсии, увеличение выплат составит в среднем 511 рублей в месяц, а у имеющих право на региональную социальную доплату — 876 рублей.