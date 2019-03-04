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Пенсионеры получат доплаты к пенсиям 

Российская Газета + ещё 3 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Около 4 миллионов российских пенсионеров смогут получить социальные доплаты к пенсиям сверх величины регионального прожиточного минимума.
Это те люди, которые сегодня получают минимальные пенсии. Пересмотреть расчет индексации выплат малообеспеченным пенсионерам поручил в своем Послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин.
Вчера правительство внесло в Государственную Думу законопроект, предусматривающий пересмотр порядка индексации пенсий тем, у кого их размер ниже регионального прожиточного минимума. Как поясняют в Пенсионном фонде России, до последнего времени ежегодная индексация пенсий происходила без учета прожиточного минимума пенсионера.
Иными словами, каждая новая индексация увеличивала размер пенсии и пропорционально уменьшала размер социальной доплаты до прожиточного минимума. Подобный порядок приводил к тому, что размер получаемых пенсионером выплат даже после индексации мог оставаться без изменений.
Когда закон с новыми правилами индексации пенсий вступит в силу, общую сумму доходов пенсионера будут доводить до прожиточного минимума, а затем проводить индексацию пенсии. Прибавка в результате индексации будет выплачиваться сверх прожиточного минимума пенсионера в регионе.
У получателей страховых пенсий по старости, имеющих право на федеральную социальную доплату к пенсии, увеличение выплат составит в среднем 511 рублей в месяц, а у имеющих право на региональную социальную доплату — 876 рублей.
Перерасчет предлагается провести с учетом индексации 2019 года. То есть пенсионеры получат доплаты уже в этом году. Законопроект разработан минтрудом.
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Общество , Личный счет , Экономика , Владимир Путин , Минтруд , Пенсионный фонд РФ , Госдума
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