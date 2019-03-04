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В Москве женщина с инвалидностью лишилась квартиры из-за микрозайма 

РИА Новости + ещё 2 4 марта 2019
Фото: РИА Новости
Жительница Москвы Ирина лишилась квартиры из-за невыплаченного долга в микрофинансовой организации. Об этом сообщает телеканал "360".
Женщина оформляла кредит дважды. В первый раз ей не удалось его погасить из-за инвалидности. Она решила взять вторую сумму в долг в той же организации под залог квартиры.
Деньги снова не удалось вернуть, и недвижимость продали на торгах без ведома хозяйки. Как передает телеканал, в квартиру уже заселились покупатели, которые позволяют Ирине пользоваться лишь одной комнатой.
По мнению ее юриста, взятие квартиры под залог и последующая продажа незаконны, потому что бывший муж пострадавшей Леонид тоже имеет право на недвижимость. При этом он не знал о том, что происходит с жилплощадью, и не давал согласия ни на какие операции с ней.
Леонид также рассказал о сложных обстоятельствах жизни Ирины.
"У ребенка порок сердца, он болен. У жены — ревматоидный артрит. Она инвалид. Мы ей даже посуду мыть помогаем", — подчеркнул он.
Покупатель квартиры готовит документы в суд на выселение Ирины. В ответ женщина планирует обжаловать продажу квартиры. Тем не менее, до решения суда Ирина и новые собственники вынуждены жить вместе.
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Общество , Недвижимость , Происшествия , Экономика , Москва
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