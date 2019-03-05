«Дикость и нелепость». Эксперты оценили прогноз о вымирании русских к 2050 году

Выступая в Госдуме на научно-практической конференции «История ислама в России: осмысление со взглядом в будущее», Равиль Гайнутдин заявил, что через 15 лет мусульман в стране станет заметно больше.

К 2034-му году численность исламского населения в России увеличится до 30%, заявил председатель Совета муфтиев России.

«По прогнозам специалистов, в чьей компетентности не приходится сомневаться, через полтора десятка лет до 30% населения России будут составлять мусульмане», — цитирует его «Интерфакс».

По словам председателя Совета муфтиев, такие прогнозы «в целом подтверждаются практикой», и сослался на свой 30-летний опыт проведения праздничных служб в московской Соборной мечети.

Сейчас, по данным фонда «Общественное мнение», в России проживает около 10 миллионов мусульман, что составляет 7% от общего населения страны.

«Примерно столько и будет. Мусульмане рожают больше детей. Не татары, а именно кавказцы. У чеченцев по восемь человек детей и у ингушей. Россияне закончатся к 2050 году. Здесь будут жить другие народы совсем: чеченцы, ингуши, арабы», — сообщил Смирнов. Он добавил, что изменить ситуацию нельзя: «Уже поздно».

Эти заявления вызвали оживленную дискуссию в соцсетях, и нельзя сказать, чтобы россияне безоговорочно поверили своим духовным лидерам. Тем более, что на их прогнозы нельзя было и раньше положиться. В частности, в важном деле предсказания конца света и прочих апокалипсисов.

Некоторые оперировали данными статистики, кто-то напомнил, что в насквозь атеистичном Советском Союзе такой проблемы не было. Значит, дело не конфессиональном превосходстве. Некоторых мрачный прогноз отменно повеселил.

Ведущий научный сотрудник лаборатории политической демографии РАНХиГС при Президенте РФ Андрей Коротаев в разговоре с «360» назвал сделанный прогноз алармистским.

Он заявил, что «чеченской России» не будет, так как весовые категории все-таки принципиально отличные.

«В Чечне, Ингушетии и Дагестане сейчас рождаемость не зашкаливающая. Это не реалистичный прогноз. Вот у Южной Европы, это Греция, Кипр, Италия, Португалия и Испания, у них рождаемость непомерно низкая. Для них сценарий заселения мигрантами существует, там есть серьезная угроза, если они не поднимут рождаемость. На северо-западе Европы такой опасности нет. В Финляндии, Швеции, Норвегии и даже Великобритании и Франции более или менее благополучно», — сообщил Коротаев.

Старший научный сотрудник экономического факультета МГУ и лаборатории народонаселения и демографии Борис Денисов в беседе с «360» и вовсе счел разговоры о вымирании русских дикостью.