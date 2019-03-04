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В Москве родители пожаловались на бездействие директора школы после избиения их детей 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Говорит Москва
Как рассказала «Говорит Москва» мать одной из учениц 4-го класса школы №2000, одноклассник девочки бил её по животу и голове, семья намерена госпитализировать ребёнка.
По словам родителей, мальчик, о котором идёт речь, систематически проявляет физическую агрессию, оскорбляет учителей и родителей.
Мать одной из пострадавших учениц намерена подавать заявление в полицию после избиения дочери.
«Мы уже в пятницу сняли побои. Завтра будем подавать заявление. Ребёнка до сих пор с пятницы тошнит, и живот у неё болит, придётся ехать и класть её в стационар. Он и ещё один мальчик вдвоём её ударили по голове, в живот, по ногам её пинали. Моему ребёнку он плюнул в лицо. Когда я подошла и спросила у него, зачем ты плюёшь моей дочери в лицо, он объяснил это так: "Хочу и плюю, я вас всех … вы мне ничего не сделаете, потому что я несовершеннолетний"».
По словам матери школьницы, родители сообщили о ситуации директору школы, однако администрация отказывается реагировать на произошедшее, пока не зафиксировано «тяжких случаев».
«Мальчик избивал детей. Есть жалобы из других классов, когда он бил детей. На прошлой неделе он девочку до слёз довёл, потому что он её ударил, она упала в лужу. Это практически каждый день происходит. С учителями он разговаривает матом. Пишутся на него каждый день докладные директору. Последняя встреча была с директором, когда мы все коллективную жалобу писали. Директор сказал, что пока конкретных тяжких случаев нет, он ничего не может сделать. Потому что мама на контакт не идёт. Она говорит, что сама не может с ним справиться и пусть разбираются учителя».
Мать ученицы уточнила, что мальчик растёт в многодетной неполной семье. Классный руководитель сообщила родителям, что также не может повлиять на ребёнка, поскольку мать мальчика не отвечает на звонки представителей школы.
Радиостанция направила запрос в департамент образования Москвы и администрации школы №2000.
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Общество , Образование , Москва
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