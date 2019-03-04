Россияне ответили чиновнику на «скотобазу»

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В Сети раскритиковали слова чиновника Роскосмоса о «скотобазе» в хрущевках 

РИА Новости 1 час назад
В Сети разгорелся скандал из-за слов руководителя отдела нормативно-правового обеспечения "Роскосмоса" Станислава Жаркова о жителях хрущевок.
В переписке в Facebook с другими пользователями соцсети чиновник заявил, что подобный "контингент" будет портить новые здания, в которые они переселятся после сноса старых домов.
Собеседники ответили на это возмущенными комментариями. Однако чиновник по-прежнему не стал вести конструктивный диалог и перешел на личные оскорбления.
"Ты какая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или все сразу?" — написал Жарков в адрес одного из комментаторов.
Высказывание чиновника вызвало бурную реакцию в Сети.
"То есть другими словами, Жарков делит людей на классы и считает проживающих в хрущевке людьми "второго сорта", — написала Kitti Lloid.
"Похоже, этот "начальник департамента в Роскосмос" землянами уже брезгует. В космос, в космос, батенька, там стерильно…", — отметил @pavel_gord.
Некоторые пользователи предположили, что Жарков тоже хочет переселиться в новый дом, однако в ближайшем будущем такой возможности у него не будет.
"Но мы-то знаем, что двигала Станиславом лишь беспощадная зависть", — заключил @bazabazon.
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Комментарии83
Общество , Видео , Станислав Жарков , Роскосмос
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