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Умер народный художник России Анатолий Алексеев 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: Wikimedia Commons
Народный художник России, академик Российской академии художеств Анатолий Алексеев скончался в Приангарье, сообщает мэрия Иркутска.
Алексееву 23 января 2019 года исполнилось 90 лет. В Иркутском областном художественном музее в честь юбилея известного мастера и педагога открылась выставка его работ. В ней представлено более 50 полотен.
По мнению искусствоведов, живописец Анатолий Алексеев является настоящим мастером уходящего сегодня жанра сюжетно-тематической картины. Его полотна "Легендарная хроника", "Сибирь социалистическая", "Строители-скалолазы Саяно-Шушенской ГЭС" и многие другие стали классикой русского искусства.
Соболезнования в связи с кончиной художника выразил его родным и близким мэр Иркутска Дмитрий Бердников.
"Уникальное творческое наследие Анатолия Алексеева имеет огромное значение для российской и мировой художественной культуры. Его уход — огромная потеря для всех нас", — говорится в сообщении.
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Общество , Дмитрий Бердников , Анатолий Алексеев , Иркутск
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