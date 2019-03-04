Умер народный художник России Анатолий Алексеев

Алексееву 23 января 2019 года исполнилось 90 лет. В Иркутском областном художественном музее в честь юбилея известного мастера и педагога открылась выставка его работ. В ней представлено более 50 полотен.

По мнению искусствоведов, живописец Анатолий Алексеев является настоящим мастером уходящего сегодня жанра сюжетно-тематической картины. Его полотна "Легендарная хроника", "Сибирь социалистическая", "Строители-скалолазы Саяно-Шушенской ГЭС" и многие другие стали классикой русского искусства.

Соболезнования в связи с кончиной художника выразил его родным и близким мэр Иркутска Дмитрий Бердников