Из российских аптек изъяли препарат «Эриспирус»

«Интерфакс». Росздравнадзор выводит из обращения лекарственный препарат «Эриспирус», содержащий фенспирид, передает

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения доводит до сведения субъектов обращения лекарственных средств письмо ЗАО "Сандоз" об отзыве регистрационных удостоверений и изъятии из обращения всех серий лекарственных препаратов "Эриспирус (МНН: Фенспирид), таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг" и "Эриспирус (МНН: Фенспирид), сироп 2 мг/мл», — говорится в сообщении ведомства.

Территориальным органам Росздравнадзора поручено проконтролировать изъятие лекарства из обращения.

Компания-производитель сообщила, что добровольно отозвала препарат с рынка после выявления негативного влияния вещества фенспирид на сердечный ритм.

14 февраля Росздравнадзор отозвал с российского рынка «Эреспал», а 19 февраля — «Эпистат». Эти лекарства также содержали фенспирид.

Препараты с фенспиридом назначаются для лечения заболеваний дыхательных путей.