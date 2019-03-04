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Из российских аптек изъяли препарат «Эриспирус» 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Росздравнадзор выводит из обращения лекарственный препарат «Эриспирус», содержащий фенспирид, передает «Интерфакс».
«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения доводит до сведения субъектов обращения лекарственных средств письмо ЗАО "Сандоз" об отзыве регистрационных удостоверений и изъятии из обращения всех серий лекарственных препаратов "Эриспирус (МНН: Фенспирид), таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг" и "Эриспирус (МНН: Фенспирид), сироп 2 мг/мл», — говорится в сообщении ведомства.
Территориальным органам Росздравнадзора поручено проконтролировать изъятие лекарства из обращения.
Компания-производитель сообщила, что добровольно отозвала препарат с рынка после выявления негативного влияния вещества фенспирид на сердечный ритм.
14 февраля Росздравнадзор отозвал с российского рынка «Эреспал», а 19 февраля — «Эпистат». Эти лекарства также содержали фенспирид.
Препараты с фенспиридом назначаются для лечения заболеваний дыхательных путей.
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Общество , Росздравнадзор , Интерфакс
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