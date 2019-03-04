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В ЕАО в одном из моргов ввели «самообслуживание», сообщили СМИ 

РИА Новости + ещё 16 27 минут назад
Фото: depositphotos.com
Прокуратура Еврейской автономной области начала проверку после телевизионного репортажа о том, что в одном из моргов введено "полное самообслуживание", а люди вынуждены возить усопших на своих машинах, говорится в релизе надзорного ведомства.
Согласно репортажу ГТРК "Бира", такая ситуация сложилась Ленинском районе ЕАО: медики и полицейские, по данным журналистов, отказываются перевозить умерших в морг, из-за чего родственники вынуждены использовать свои собственные авто.
В местном морге же, говорится в репортаже, действует "полное самообслуживание": родственникам приходится самим заносить тела и укладывать их в холодильник. Подобные жалобы, по данным телеканала, приходят и из других районов ЕАО.
"Городскому и районным прокурорам поручено провести проверку…, в рамках которой будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение правопорядка в данной сфере", — говорится в релизе.
По закону, тела умерших "транспортируются в морг только специализированным транспортом, оснащенным носилками, спецмешками и дезинфицирующими средствами", напоминает прокуратура.
Прокуроры уже выехали с проверкой в Ленинскую центральную районную больницу, о которой шла речь в репортаже.
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Общество , Генпрокуратура РФ , Еврейская Автономная Область
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